Обладатель Кубка Стэнли в самолете пригрозил убить стюарда и потребовал кокаин

Чешский хоккеист Иржи Гудлер устроил дебош в самолете, выполнявшем рейс из Нью-Йорка в Прагу. Об этом сообщает Isport.cz.



Reuters

Одна из пассажирок бизнес-класса пожаловалась на поведение Гудлера, вероятно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил у подошедших членов экипажа кокаин, а когда получил отказ, угрожал убить стюарда.

«Мы думали, что он хотел пить, и налили ему кока-колы, но он сказал, что хотел „коки“ в виде белого порошка, и на английском употребил слово „кокаин“», — рассказал один из членов экипажа.

По словам стюарда, нижняя губа вернувшегося из туалета Гудлера была в белом порошке. По пути хоккеист попытался справить нужду на кухне, но ему не позволили этого сделать.

Сам Гудлер не считает себя виновным. Он признался, что не любит летать и выпил шампанского при посадке в самолет. Спортсмен назвал произошедшее «маленьким инцидентом».

33-летний Гудлер — обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс» в сезоне-2007/08. В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги он выступал за «Даллас Старс» и записал на свой счет 11 очков (3 шайбы и 8 передач) в 32 матчах регулярного чемпионата. В данный момент чех пребывает в статусе свободного агента.