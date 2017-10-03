ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обладатель Кубка Стэнли в самолете пригрозил убить стюарда и потребовал кокаин

04.10.2017 17:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чешский хоккеист Иржи Гудлер устроил дебош в самолете, выполнявшем рейс из Нью-Йорка в Прагу. Об этом сообщает Isport.cz.


Reuters

Одна из пассажирок бизнес-класса пожаловалась на поведение Гудлера, вероятно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил у подошедших членов экипажа кокаин, а когда получил отказ, угрожал убить стюарда.

«Мы думали, что он хотел пить, и налили ему кока-колы, но он сказал, что хотел „коки“ в виде белого порошка, и на английском употребил слово „кокаин“», — рассказал один из членов экипажа.

По словам стюарда, нижняя губа вернувшегося из туалета Гудлера была в белом порошке. По пути хоккеист попытался справить нужду на кухне, но ему не позволили этого сделать.

Сам Гудлер не считает себя виновным. Он признался, что не любит летать и выпил шампанского при посадке в самолет. Спортсмен назвал произошедшее «маленьким инцидентом».

33-летний Гудлер — обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс» в сезоне-2007/08. В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги он выступал за «Даллас Старс» и записал на свой счет 11 очков (3 шайбы и 8 передач) в 32 матчах регулярного чемпионата. В данный момент чех пребывает в статусе свободного агента.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чешский хоккеист Иржи Гудлер устроил дебош в самолете, выполнявшем рейс из Нью-Йорка в Прагу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Добрушем женщина выпала из прицепа трактора и ее переехали два автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика