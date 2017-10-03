|
Общественные организации предлагают назначать семейный капитал при рождении второго ребенка
Общественные организации предлагают назначать семейный капитал при рождении второго ребенка. Такое предложение 4 октября озвучила председатель Минской городской организации «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко,
Татьяна Кравченко считает, что 10 тысяч долларов необходимо разделить на две части. 5 тысяч долларов выплачивать при рождении второго ребенка и 5 тысяч долларов — при рождении третьего.
— Это будет способствовать стимулированию рождаемости, — уверена Татьяна Кравченко.
Это предложение также поддерживает городская организация Белорусского союза женщин.
— Семейный капитал назначен 6161 семье минчан, из них за первое полугодие — 1140. Родителям и детям оказываются и другие виды поддержки, — сообщила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович. — Бесплатными продуктами питания обеспечены 2216 малышей до двух лет. За счет средств местного бюджета произведена единовременная выплата 134 семьям (на 272 ребенка) в связи с рождением двойни и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости на общую сумму 97 тысяч рублей. За шесть месяцев 2017 года бесплатными услугами няни воспользовались 669 семей.
На начало августа в Беларуси было открыто 40 307 депозитов на семейный капитал, из них в 2015 году — 11 582, а в прошлом году — 18 983.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагается семейный капитал разделить на две части: 5 тысяч долларов выплачивать при рождении второго ребенка и 5 тысяч долларов - при появлении третьего.
|
Архив (Разное)
Комментарии