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Снопков: декрет по ИТ будет подписан в ближайшее время
04.10.2017 17:18 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
В скором времени на подпись президенту будет передан готовящийся декрет по развитию информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщил замглавы Администрации президента Беларуси Николай Снопков.
Таким образом, по словам чиновника, весь пакет документов по развитию в Беларуси предпринимательства, включающий 10 фундаментальных документов, вскоре будет подписан, передает
Помимо декрета по ИТ, в число запланированных к подписанию документов войдут декрет о развитии предпринимательства, декрет о цифровизации экономики, указ, направленный на совершенствование порядка лицензирования и др. Предполагается, что этот пакет документов должен радикально поменять бизнес-среду в Беларуси.
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В скором времени на подпись президенту будет передан готовящийся декрет по развитию информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщил замглавы...
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