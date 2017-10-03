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Снопков: декрет по ИТ будет подписан в ближайшее время

04.10.2017 17:18 — Разное | Ежедневник  
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Снопков: декрет по ИТ будет подписан в ближайшее время

фото: belta.by

В скором времени на подпись президенту будет передан готовящийся декрет по развитию информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщил замглавы Администрации президента Беларуси Николай Снопков.

Таким образом, по словам чиновника, весь пакет документов по развитию в Беларуси предпринимательства, включающий 10 фундаментальных документов, вскоре будет подписан, передает БЕЛТА.

Помимо декрета по ИТ, в число запланированных к подписанию документов войдут декрет о развитии предпринимательства, декрет о цифровизации экономики, указ, направленный на совершенствование порядка лицензирования и др. Предполагается, что этот пакет документов должен радикально поменять бизнес-среду в Беларуси.

 
 
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В скором времени на подпись президенту будет передан готовящийся декрет по развитию информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщил замглавы...

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