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Собака в городской среде: как избежать проблем

04.10.2017 17:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В четверг, 05 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет круглый стол на тему: "Городская среда: собака в городе — опасная, бездомная, беззащитная".

Sputnik Беларусь выяснил, так ли безобидны собаки в городе и кого винить в том, что недовольных содержанием собак в городской среде становится все больше.
В рамках проекта "Городская среда" Sputnik Беларусь решил посмотреть на проблему собаки в городе шире: как закон регламентирует содержание животных в городе и всегда ли хозяева несут должную ответственность за их содержание в городе.

В дискуссии примут участие:

  • директор центра по защите животных "Анималекс" Анастасия ЖАВРИД;
  • начальник отдела благоустройства, санитарного содержания и работы с населением по месту жительства ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Маргарита ЯЗИНСКАЯ;
  • минский фотокорреспондент Алексей МАТЮШ;
  • представитель ГУВД Мингорисполкома;
  • корреспондент Sputnik Беларусь Юлия БАЛАКИРЕВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 05 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65; Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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На круглом столе в мультимедийном пресс-центре Sputnik специалисты ЖКХ, зоозащитники, заводчики и правоохранители обсудят проблемы содержания собак в городе.

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