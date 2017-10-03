Собака в городской среде: как избежать проблем

В четверг, 05 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет круглый стол на тему: "Городская среда: собака в городе — опасная, бездомная, беззащитная".

Sputnik Беларусь выяснил, так ли безобидны собаки в городе и кого винить в том, что недовольных содержанием собак в городской среде становится все больше.

В рамках проекта "Городская среда" Sputnik Беларусь решил посмотреть на проблему собаки в городе шире: как закон регламентирует содержание животных в городе и всегда ли хозяева несут должную ответственность за их содержание в городе.

В дискуссии примут участие:

директор центра по защите животных "Анималекс" Анастасия ЖАВРИД;

начальник отдела благоустройства, санитарного содержания и работы с населением по месту жительства ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Маргарита ЯЗИНСКАЯ;

минский фотокорреспондент Алексей МАТЮШ;

представитель ГУВД Мингорисполкома;

корреспондент Sputnik Беларусь Юлия БАЛАКИРЕВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 05 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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