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Собака в городской среде: как избежать проблем
04.10.2017 17:36 — Разное | Sputnik Беларусь
В четверг, 05 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет круглый стол на тему: "Городская среда: собака в городе — опасная, бездомная, беззащитная".
Sputnik Беларусь выяснил, так ли безобидны собаки в городе и кого винить в том, что недовольных содержанием собак в городской среде становится все больше.
В дискуссии примут участие:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 05 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65; Моб.: +375 29 550 06 31.
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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На круглом столе в мультимедийном пресс-центре Sputnik специалисты ЖКХ, зоозащитники, заводчики и правоохранители обсудят проблемы содержания собак в городе.
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