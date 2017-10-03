Стали известны соперники баскетболистов «Цмокі-Мiнск» в групповой стадии Кубка ФИБА. Здесь белорусский клуб продолжит евросезон после того, как не смог преодолеть заключительный отборочный барьер квалификаци Лиги чемпионов.



Фото: bc-tsmoki.by

Как сообщает пресс-служба «драконов», по итогам жеребьевки «Цмокі» попали в группу «F» вместе с венгерской «Альбой». Третьим соперником минчан станет победитель пары «Пардубице» (Чехия) — «Шарлеруа» (Бельгия). Две сильнейшие команды по итогам первого группового этапа пройдут в следующий раунд.

Первый матч «Цмокі» проведут 18 октября в Минске. В гости к «драконам» приедет либо чешский «Пардубице», либо «Шарлеруа» из Бельгии. Известно также, что 6 декабря «драконы» примут «Альбу».

Кубок ФИБА-Европа — новый турнир, который пришел на смену «Еврочелленджу» в 2015-м году. «Цмокі» провели в нем два сезона, оба раза останавливаясь на втором групповом этапе.

А на этой неделе «Цмокі» стартуют в чемпионате Единой лиги ВТБ: 5 октября белорусская команда сыграет в гостях с подмосковными «Химками».