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Баскетболисты "Цмокі-Мiнск" узнали своих соперников по групповой стадии Кубка ФИБА
Стали известны соперники баскетболистов «Цмокі-Мiнск» в групповой стадии Кубка ФИБА. Здесь белорусский клуб продолжит евросезон после того, как
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Первый матч «Цмокі» проведут 18 октября в Минске. В гости к «драконам» приедет либо чешский «Пардубице», либо «Шарлеруа» из Бельгии. Известно также, что 6 декабря «драконы» примут «Альбу».
Кубок ФИБА-Европа — новый турнир, который пришел на смену «Еврочелленджу» в 2015-м году. «Цмокі» провели в нем два сезона, оба раза останавливаясь на втором групповом этапе.
А на этой неделе «Цмокі» стартуют в чемпионате Единой лиги ВТБ: 5 октября белорусская команда сыграет в гостях с подмосковными «Химками».
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Стали известны соперники баскетболистов "Цмокі-Мiнск" в групповой стадии Кубка ФИБА.
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