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Баскетболисты "Цмокі-Мiнск" узнали своих соперников по групповой стадии Кубка ФИБА

04.10.2017 17:44 — Разное | Tut.by  
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Стали известны соперники баскетболистов «Цмокі-Мiнск» в групповой стадии Кубка ФИБА. Здесь белорусский клуб продолжит евросезон после того, как не смог преодолеть заключительный отборочный барьер квалификаци Лиги чемпионов.


Фото: bc-tsmoki.by

Как сообщает пресс-служба «драконов», по итогам жеребьевки «Цмокі» попали в группу «F» вместе с венгерской «Альбой». Третьим соперником минчан станет победитель пары «Пардубице» (Чехия) — «Шарлеруа» (Бельгия). Две сильнейшие команды по итогам первого группового этапа пройдут в следующий раунд.

Первый матч «Цмокі» проведут 18 октября в Минске. В гости к «драконам» приедет либо чешский «Пардубице», либо «Шарлеруа» из Бельгии. Известно также, что 6 декабря «драконы» примут «Альбу».

Кубок ФИБА-Европа — новый турнир, который пришел на смену «Еврочелленджу» в 2015-м году. «Цмокі» провели в нем два сезона, оба раза останавливаясь на втором групповом этапе.

А на этой неделе «Цмокі» стартуют в чемпионате Единой лиги ВТБ: 5 октября белорусская команда сыграет в гостях с подмосковными «Химками».

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны соперники баскетболистов "Цмокі-Мiнск" в групповой стадии Кубка ФИБА.

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