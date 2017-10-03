Оригинальная отделка стен с использованием мозаики



Мозаика — это незаурядный способ создать уникальный интерьер помещения, а также подчеркнуть изысканность своего вкуса. Купить мозаику в Минске можно в разнообразном стилистическом исполнении, что позволяет воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские идеи, которые традиционно используются для декорирования ванной комнаты, кухни, бассейна, сауны, аквапарка.





Что такое мозаика?

Представлена облицовка в виде миниатюрных плиток (чипов), средний размер которых составляет от 10 до 50 мм. Форма выпуска преимущественно квадратная из-за удобства ее кладки, но купить мозаику можно также иных конфигураций и габаритов.

Существует 2 способа нанесения на поверхность — одиночный и наборной. Первый метод предполагает поочередную выкладку плиток сразу на плоскость, второй состоит в приклеивании готовых мозаичных панелей. Купить мозаику можно из стекла, металла, керамики и дерева.

Из истории мозаики





Мозаика является одной из самых старинных декоративно-прикладных техник. О ней знали еще в античной Греции, но своего расцвета витражное искусство достигло во времена Древнего Рима и Византии. Первоначально подобные витражи выполнялись из цветной гальки на полах. Позже, с развитием технологии, мозаичные узоры стали более сложными и разнофактурными. Для их создания начали активно применяться цветные камни, смальта, дерево и стекло. Появились такие виды декоративной отделки, как паркетри, инкрустация, интарсия и блочная мозаика. Витражными композициями украшались пол, стены, потолок.

Зеркальная мозаика





Модный тренд в декорировании современного интерьера. Изготавливается в виде одинаковых по форме и параметрам плиток с зеркальной лицевой стороной. Купить мозаику можно россыпью или готовым эскизом на цельной основе. Чипы обладают способностью отражать и играть со светом, позволяя эффектно скрывать различные недостатки в интерьере и визуально увеличивать пространство. Материал очень прочный и не боится температурных колебаний. Применяется такая плитка для облицовки ванной комнаты, сауны и каминов.

Стеклянная мозаика





Популярный вид отделки. Купить мозаику можно в широком цветовом и модельном диапазоне — прозрачная, матовая, золотистая, серебристая, цветная и однотонная. Плитка устойчивая к воде, температурным перепадам, микроорганизмам и атмосферным осадкам. Хорошо отбивает свет, создавая в помещении ощущение простора и тепла. Мозаика активно применяется для оформления бассейнов, фонтанов, ванных комнат, саун, фасадов зданий и пр. Материал эластичный и практичный, что делает его широко востребованным в качестве декоративной отделки.

Принцип отделки стены мозаикой





Процесс выкладывания простой и доступный. Перед нанесением плиток на стену поверхность очищают от имеющихся загрязнений и старых обоев. При наличии углублений, трещин и прочих дефектов стены шпаклюют и выравнивают. Чтобы мозаика имела хорошее сцепление с покрытием, клей распределяют не только по плитке, но и самой поверхности. В силу того, что клейстер быстро застывает (10–15 мин), проводить работы нужно небольшими участками и быстро. Устанавливается фреска бумажной стороной наружу. Для получения более качественного результата целесообразно использовать разметочные линии и выравнивающий уровень.

Как выбрать затирку для мозаики?





Подбирается мастика с учетом двух важных критериев: состава и цвета. Бюджетным вариантом является цементная затирка. Она простая и удобная, но обладает ограниченной палитрой и низкими показателями устойчивости к воде и химии. Эпоксидный тип мастики характеризуется большим разнообразием цветов и эксплуатационными качествами. Чтобы не ошибиться с выбором состава, необходимо приложить имеющийся образец мозаики к представленному ассортименту затирки, определив наиболее подходящий вид. Если фреска разноцветная, ориентироваться следует на доминирующий оттенок. Лучше купить мозаику в комплекте с затиркой.

Нанесение затирки на мозаику





При нанесении фрески на поверхность нужно следить за соблюдением ровности затирочных швов. Они должны быть одинаковыми по размеру. Приступать к их отделке вы можете после полного высыхания клея, предварительно очистив поверхность плитки от остатков бумаги. Намывается затирка жесткой резиновой губкой по диагонали под углом в 45 Сº. После заполнения швов смесью, необходимо выдержать от 10 до 30 минут до полной ее фиксации и приступать к полировке плитки. Время высыхания раствора зависит от типа состава, уровня влажности и температуры окружающей среды.

Удаление затирки





Очищают мозаику от лишней затирки в несколько этапов. Проводится процедура в течение часа после ее нанесения. На первом этапе с чуть подсохшей поверхности удаляются остатки клея и затирочного раствора. Работают по принципу вымывания, используя чистую теплую воду и специальную плоскую гидрогубку. Осуществляют очистку диагональными движениями без силового нажима. После основательного затвердения затирки, плиточное полотно еще раз промывают.

Подбор люка под мозаику





Для правильного выбора люка руководствуются несколькими критериями: параметрами плитки, раскроем полотна относительно его совместимости с ревизионным проемом, габаритами и месторасположением самого люка. Идеальным решением будет купить мозаику в абсолютном совпадении ее размеров с номинальными табличными показателями проема. Желательно, чтобы люк имел нажимный механизм открытия.

Технология создания кухонного фартука из мозаики





Класть плитку следует только на ровную и чистую, хорошо ошкуренную поверхность. Немаловажным также является снятие точных мерок с рабочего участка стены и определение степени ее неровности. После подготовительных работ следует приклеивание мозаики. Технология нанесения фрески несложная и включает:

грунтовку покрытия; смазывание стены клеем; приклеивание плитки по разметочным линиям; выравнивание и укрепление кладки; затирка швов; очистка поверхности от остатков строительных смесей.

При желании поверхность дополнительно может быть покрыта специальным закрепителем.

Что купить: мозаику или керамическую плитку?





По физическим и техническим свойствам керамика и мозаика практически идентичны. Обе характеризуются экологичностью, износостойкостью, практичностью, механической прочностью, устойчивостью к перепадам температуры и влажности, плесени, грибку и жировым пятнам. Они одинаково эффектно выглядят в отделке ванных комнат, кухни, санузла, прихожих, саун и т.д. Единственное, что отличает мозаику от плитки, — это ее большая вариативность и пластичность при оформлении арочных сводов, цилиндрических колонн и прочих геометрических элементов декора. К тому же, фреска более тонкая, чем плитка.

Витражное украшение является одним из лучших и удобных декоративных элементов для создания универсального интерьера любого архитектурного объекта. Заходите в каталог TAM.BY, чтобы найти магазин плитки , где вы сможете купить мозаику без ограничений в рельефе и цвете, которая подарит безграничные возможности в создании яркого и необычного дизайна. Такой вид материала хорошо подходит как для внутренней, так и наружной отделки.