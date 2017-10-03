Евросоюз оштрафовал Amazon на 250 миллионов евро

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4 октября ЕС потребовал от американской корпорации Amazon, занимающейся интернет-торговлей, "внести 250 миллионов евро налогов".

Маргрете Вестагер, еврокомиссар по конкуренции, пояснила, что такую сумму компания не заплатила с помощью налоговых схем в Люксембурге. Там расположены два головных офиса компании в Европейском союзе, пишет ТАСС .



Чиновница уверена, что Люксембург долгое время предоставлял Amazon необоснованные льготы. В итоге до 75% прибыли от продаж в Европе не облагались налогами.



По словам Маргрете Вестагер, один из двух офисов корпорации оказался фиктивным. В нем не было помещений, работников, какой-либо деловой активности. Но именно этой фирме офис Amazon переводил многомиллионные вознаграждения за использование зарегистрированных на нее авторских прав, не облагавшихся налогом.



Теперь, по законам ЕС, у властей Люксембурга есть четыре месяца, чтобы заставить американскую компанию выплатить 250 миллионов евро скрытых налогов. Еврокомиссар по конкуренции подчеркнула, что это решение лишний раз напомнит всем компаниям, что налоги в Европе надо платить.