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Евросоюз оштрафовал Amazon на 250 миллионов евро
04.10.2017 17:49 — Разное | Ежедневник
фото: mdbiznews.commerce.maryland.gov
4 октября ЕС потребовал от американской корпорации Amazon, занимающейся интернет-торговлей, "внести 250 миллионов евро налогов".
Маргрете Вестагер, еврокомиссар по конкуренции, пояснила, что такую сумму компания не заплатила с помощью налоговых схем в Люксембурге. Там расположены два головных офиса компании в Европейском союзе, пишет
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4 октября ЕС потребовал от американской корпорации Amazon, занимающейся интернет-торговлей, "внести 250 миллионов евро налогов".
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