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Минчане потратили на последней сельхозярмарке больше 1600 средних зарплат

04.10.2017 18:14 — Разное | Tut.by  
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Минчане потратили на сельскохозяйственных ярмарках, которые прошли во всех административных районах столицы 30 сентября и 1 октября, 1 миллион 875 тысяч рублей, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Это почти 1650 средних августовских зарплат.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Свою продукцию на ярмарке продавали 1303 участника разной формы собственности. Реализовано 1514 тонн продукции, из них картофеля и плодоовощной продукции — 1298 тонн, мяса и колбасных изделий — 56 тонн, рыбы и рыботоваров — 19 тонн, бакалеи, кондитерской, хлебобулочной и другой продукции — 141 тонна, — уточнили в ГУПР.

Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске 7 и 8 октября. Так, общегородские ярмарки будут работать с 9.00 до 16.00 у «Чижовка-арена» (ул. Ташкентская, 19) и у Дворец спорта" (просп. Победителей, 2−4). Кроме того, пройдут и районные ярмарки.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего из товаров минчане купили картофеля и плодоовощной продукции.

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