Моргулис рассказал Трампу о Беларуси

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Почетный консул Беларуси в США Майкл Моргулис рассказал президенту США Дональду Трампу о республике еще во время его предвыборной кампании, об этом он заявил в среду в пресс-центре Sputnik.

Почетный консул Беларуси в США Моргулис приехал в Беларусь, где участвовал во встрече с министром иностранных дел и ряде иных мероприятий разного уровня. В среду в пресс-центре Sputnik почетный консул встретился с журналистами.

Трагедия в Лас-Вегасе и болезнь общества

Одна из последних громких тем, связанных с США — трагическое нападение в Лас-Вегасе, в результате которого 59 человек погибли, еще многие получили травмы.

"Мы живем в мире больном. Много нормальных и хороших людей, конечно, но многие и не такие хорошие. Этому, на мой взгляд, способствует неуемное развитое технологий и игр. Все это развивается и насаждается на человеческий мозг", — сказал Моргулис.

Подобных преступлений, уверен Моргулис, в мире будет еще больше. "Думаю, это связано с психическим расстройством нашего мира", — констатировал он.

Трамп про Беларусь знает

Почетный консул уверен: сейчас между Беларусью и США происходит явное потепление отношений. "Есть уверенность, что администрация Трампа настроена на потепление отношений", — заявил Моргулис и добавил, что республика зарекомендовала себя как важного игрока в регионе.

Как рассказал Моргулис, он в свое время виделся с Трампом — в ходе его предвыборной кампании.

"Я немного рассказал о Беларуси, и он сказал жене: "это рядом с твоей страной" (Меланья Трамп родом из Словении — Sputnik)", — рассказал консул.

Моргулис рассказал Трампу и о последствиях Второй Мировой для республики. "Я ему сказал, что погиб каждый третий, а он сказал: раз так, то нужно не только сочувствовать, но и помогать", — поделился консул.

О дипломатическом противостоянии между Беларусью и США, важности духовности и том, какой фильм Моргулис хочет снять с привлечением Роберта Де Ниро — смотрите на видело из пресс-центра Sputnik.