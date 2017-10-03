Совмин сократил сроки юридической экспертизы нормативно-правовых актов





Постановлением Совета министров №736 усовершенствован порядок проведения обязательной юридической экспертизы принятых нормативных правовых актов.

В частности, документом скорректированы отдельные положения постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1244 «Об обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов», сообщила пресс-служба правительства.

Так, государственные органы до подключения с 1 января 2019 года автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов (АИС НРПА), к системе межведомственного электронного документооборота могут использовать АИС НРПА при представлении нормативных правовых актов в Министерство юстиции для проведения обязательной юридической экспертизы, включения этих актов в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и последующего их официального опубликования.

Кроме того, оптимизированы сроки направления нормативных правовых актов в Министерство юстиции, главные управления юстиции облисполкомов на обязательную юридическую экспертизу, а ими в свою очередь – в Национальный центр правовой информации для последующего включения в Национальный реестр правовых актов.

Так, сроки направления нормативных правовых актов на экспертизу сокращены с 10 дней со дня принятия (издания) нормативного правового акта до 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия (издания).

Сроки направления нормативных правовых актов, в отношении которых вынесены положительные заключения, а также положительных и отрицательных заключений в Национальный центр и нормотворческие органы сокращены с 3 рабочих дней со дня вынесения соответствующих заключений до 1 рабочего дня со дня, следующего за днем их вынесения.

Реальное сокращение срока прохождения принятым нормативным правовым актом завершающих стадий нормотворческого процесса составит до 5 рабочих дней.

Внесены также изменения, связанные с переходом на полный электронный документооборот. Бумажный носитель предусматривается в качестве исключительной меры для применения в случае невозможности по независящим от госорганов причинам использовать электронные информационные ресурсы.

Национальному центру правовой информации во взаимодействии с РУП ”Национальный центр электронных услуг“ поручено до 1 января 2019 года обеспечить подключение автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики Беларусь, к системе межведомственного электронного документооборота госорганов в части передачи данных из ведомственных систем электронного документооборота в отношении нормативных правовых актов, представляемых в Министерство юстиции для проведения обязательной юридической экспертизы, включения этих актов в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и последующего их официального опубликования.

Принятие настоящего постановления направлено на повышение эффективности взаимодействия всех государственных органов и организаций на завершающих этапах ведомственного нормотворчества, дальнейшее внедрение информационных технологий в работу госорганов, принимающих нормативные правовые акты.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.