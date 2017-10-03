В Чаусском районе из-за лося произошло 4 ДТП: пострадали две девочки и женщина - она в коме

Перебегавший дорогу лось стал виновником четырех ДТП в Чаусском районе. В крупной аварии с участием 4 машин пострадали две девочки — пассажирки Chrysler — и пассажирка микроавтобуса Ford. Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Все аварии произошли в течение считанных минут, рассказал AUTO.TUT.BY начальник отделения ГАИ Чаусского РОВД Николай Игнатенко. Россиянин на Nissan ехал по дороге Могилев-Чериков-Костюковичи в сторону областного центра. Примерно на 40-м километре он сбил лося, который выскочил на дорогу.

От удара животное отбросило на обочину. Лось погиб. Автомобиль остался стоять на проезжей части. Водитель не пострадал. Ехавший мимо на микроавтобусе Ford водитель остановился на трассе, чтобы спросить не нужна ли водителю Nissan помощь. Из микроавтобуса также вышла пассажирка, 28-летняя местная жительница. Она осталась стоять на обочине.

Не успев отреагировать на возникшее на дороге препятствие, в Nissan врезался Chrysler. Ехавший за ним на микроавтобусе Fiat водитель, пытаясь избежать столкновения с машинами на дороге взял вправо и сбил стоящую на обочине пассажирку Ford. При этом Fiat выскочил в кювет.

Едущий следом на еще одном Chrysler 55-летний могилевчанин врезается в первый. В результате травмы получают пассажирки последней легковушки: 4-летняя девочка, которая ехала в детском кресле, — перелом руки и черепно-мозговую травму, 13-летняя — синяки и ссадины.

— Женщина, которую на обочине сбил микроавтобус, получила очень серьезные травмы. Сейчас она находится в коме, — уточнил начальник отделения ГАИ Чаусского РОВД Николай Игнатенко. — В отношении сбившего ее водителя, 54-летнего могилевчанина, возбуждено уголовное дело.