Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч короткой домашней серии. В гости к «зубрам» пожаловал астанинский «Барыс».



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Минчане в последнем матче уверенно разобрались с московскими одноклубниками (5:1), а потому пребывают в отличном расположении духа.

«Барыс» располагает одной из лучших троек КХЛ (Доус — Вей — Фрэттин), но лишился травмированного защитника Дерека Дитца, который провел невероятное начало сезона.

Дополнительная интрига — соперничество главных претендентов на роль первого номера сборной Швеции — Юнаса Энрота и Хенрика Карлссона.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.