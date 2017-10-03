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Минское "Динамо" играет с "Барысом" из Астаны. Онлайн TUT!
Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч короткой домашней серии. В гости к «зубрам» пожаловал астанинский «Барыс».
Минчане в последнем матче уверенно разобрались с московскими одноклубниками (5:1), а потому пребывают в отличном расположении духа.
«Барыс» располагает одной из лучших троек КХЛ (Доус — Вей — Фрэттин), но лишился травмированного защитника Дерека Дитца, который провел невероятное начало сезона.
Дополнительная интрига — соперничество главных претендентов на роль первого номера сборной Швеции — Юнаса Энрота и Хенрика Карлссона.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское "Динамо" проводит сегодня последний матч короткой домашней серии. В гости к "зубрам" пожаловал астанинский "Барыс".
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