За январь-август 2017 года страховые взносы увеличились на 8 процентов





За январь-август 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 697 млн рублей. Темп роста страховых взносов за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 108%.

По добровольным видам страхования за январь-август 2017 года страховые взносы составили 401,7 млн рублей, что на 50 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-август 2017 года – 295,3 млн рублей, что на 1,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 57,6% (за январь-август 2016 года – 54,5%).

За январь-август 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 352,7 млн рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2016 года на 3,7 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-август 2017 года составил 50,6% (за январь-август 2016 года – 54,1%).

За январь-август 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 88,9 млн рублей (за январь-август 2016 года – 86,2 млн рублей), из них 56,7 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 32,2 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-август 2016 года – 55,2 млн рублей и 31 млн рублей соответственно).