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Нобелевскую премию по химии стали присудили интернациональному тандему
04.10.2017 19:54 — Разное | Ежедневник
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии, которую присудили швейцарцу, американцу и британцу.
Трое ученых из интернациональной команды - швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон - были удостоены премии по химии за разработку метода криоэлектронной микроскопии, которая используется для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.
Накануне Нобелевский комитет озвучил лауреатов премии по физике, по физиологии и медицине.
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Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии, которую присудили швейцарцу, американцу и британцу.
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