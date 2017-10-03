Нобелевскую премию по химии стали присудили интернациональному тандему





Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии, которую присудили швейцарцу, американцу и британцу.

Трое ученых из интернациональной команды - швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон - были удостоены премии по химии за разработку метода криоэлектронной микроскопии, которая используется для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Накануне Нобелевский комитет озвучил лауреатов премии по физике, по физиологии и медицине.