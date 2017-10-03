ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нобелевскую премию по химии стали присудили интернациональному тандему

04.10.2017 19:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нобелевскую премию по химии стали присудили интернациональному тандему

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии, которую присудили швейцарцу, американцу и британцу.

Трое ученых из интернациональной команды - швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон - были удостоены премии по химии за разработку метода криоэлектронной микроскопии, которая используется для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Накануне Нобелевский комитет озвучил лауреатов премии по физике, по физиологии и медицине.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии, которую присудили швейцарцу, американцу и британцу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" играет с "Барысом" из Астаны. Онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика