Не мог стоять, но вел машину. В Бресте сотрудники ГАИ задержали водителя в состоянии алкогольной комы

В Бресте сотрудникам ГАИ о пьяном за рулем сообщили очевидцы. Как выяснилось позже, мужчина выпил столько спиртного, что впал в алкоголную кому. О происшествии рассказала Брестская областная госавтоинспекция.

Сообщение от очевидца о пьяном за рулем поступило вечером 3 октября. Позвонивший на пульт 102 рассказал, что по улице Гаврилова в направлении улицы Московской движется автомобиль Renault, за рулем которого возможно находится пьяный водитель.

Выехавшие сотрудники ГАИ обнаружили иномарку уже возле СК «ФОК». У машины находился тот самый водитель-очевидец, который и сообщил о нарушителе, а также принял меры по его остановке.

Потребовалось немало усилий нескольких инспекторов, чтобы 54-летний водитель Renault «вышел» из авто, так как мужчина находился в состоянии близком к обмороку и абсолютно не реагировал на звуки. Приехавшие на место событий медики, предварительно констатировали у мужчины алкогольную кому, он госпитализирован в УЗ «БСМП».

Автомобиль доставлен на охраняемую штрафстоянку. Проводится проверка.