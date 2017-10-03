﻿ Не мог стоять, но вел машину. В Бресте сотрудники ГАИ задержали водителя в состоянии алкогольной комы. 21.by
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Не мог стоять, но вел машину. В Бресте сотрудники ГАИ задержали водителя в состоянии алкогольной комы

04.10.2017 20:33 — Разное | Tut.by  
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В Бресте сотрудникам ГАИ о пьяном за рулем сообщили очевидцы. Как выяснилось позже, мужчина выпил столько спиртного, что впал в алкоголную кому. О происшествии рассказала Брестская областная госавтоинспекция.

Сообщение от очевидца о пьяном за рулем поступило вечером 3 октября. Позвонивший на пульт 102 рассказал, что по улице Гаврилова в направлении улицы Московской движется автомобиль Renault, за рулем которого возможно находится пьяный водитель.

Выехавшие сотрудники ГАИ обнаружили иномарку уже возле СК «ФОК». У машины находился тот самый водитель-очевидец, который и сообщил о нарушителе, а также принял меры по его остановке.

Потребовалось немало усилий нескольких инспекторов, чтобы 54-летний водитель Renault «вышел» из авто, так как мужчина находился в состоянии близком к обмороку и абсолютно не реагировал на звуки. Приехавшие на место событий медики, предварительно констатировали у мужчины алкогольную кому, он госпитализирован в УЗ «БСМП».

Автомобиль доставлен на охраняемую штрафстоянку. Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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