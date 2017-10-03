За чертой бедности. Сколько белорусов живет на сумму до 93 рублей в месяц

За национальной чертой бедности в Беларуси в первом полугодии находилось 6% населения или почти 570 человек. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума — 186,1 рубля в месяц. При этом у 0,2% белорусов ресурсы не превышали половину БПМ — 93 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличается по регионам число тех, кто ежемесячно располагал суммой меньше половины БПМ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным Белстата, у 5,8% белорусов среднедушевые располагаемые ресурсы в первом полугодии составляли от 93,1 до 186,1 рубля (от половины до полного БПМ). На начало июля население страны составляло 9 млн 495,5 тысячи человек, получается, что такой суммой располагали почти 551 тысяча человек.

Еще у 0,2% населения или почти у 19 тысяч человек среднедушевые располагаемые ресурсы в первом полугодии были до 93,1 рубля (меньше половины БПМ). При этом число тех, кто живет на сумму меньше половины БПМ, отличается по регионам. Больше всего их в Витебской области — 0,6% от общего числа населения региона (около 7100 человек). На второй строчке по этому показателю Могилевская область — 0,4% (около 4250 человек).

Зато в Минске, Минской и Витебской областях этот показатель ровняется нолю.

Среднедушевые располагаемые ресурсы по регионам в первом полугодии, в % Регион всего за чертой бедности из них меньше половины БПМ из них от половины до полного БПМ Гомельская область 8 0,2 7,8 Гродненская 4,9 0,1 4,8 Могилевская 7,6 0,4 7,2 Минск 1,7 0 1,7 Минская 5,3 0 5,3 Брестская 8,5 0 8,5 Витебская 7,1 0,6 6,5 по стране 6 0,2 5,8

За год число малоимущих увеличилось во всех регионах, за исключением Могилевской области, где этот показатель остался на прежнем уровне — 7,6%.

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