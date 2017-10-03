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За чертой бедности. Сколько белорусов живет на сумму до 93 рублей в месяц
За национальной чертой бедности в Беларуси в первом полугодии
По данным Белстата, у 5,8% белорусов среднедушевые располагаемые ресурсы в первом полугодии составляли от 93,1 до 186,1 рубля (от половины до полного БПМ). На начало июля население страны составляло 9 млн 495,5 тысячи человек, получается, что такой суммой располагали почти 551 тысяча человек.
Еще у 0,2% населения или почти у 19 тысяч человек среднедушевые располагаемые ресурсы в первом полугодии были до 93,1 рубля (меньше половины БПМ). При этом число тех, кто живет на сумму меньше половины БПМ, отличается по регионам. Больше всего их в Витебской области — 0,6% от общего числа населения региона (около 7100 человек). На второй строчке по этому показателю Могилевская область — 0,4% (около 4250 человек).
Зато в Минске, Минской и Витебской областях этот показатель ровняется нолю.
За год число малоимущих увеличилось во всех регионах, за исключением Могилевской области, где этот показатель остался на прежнем уровне — 7,6%.
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У 0,2% населения или почти у 19 тысяч человек среднедушевые располагаемые ресурсы в первом полугодии были до 93,1 рубля.
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