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Виктор Гончаренко оштрафован за выбегание на поле

04.10.2017 23:26 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко оштрафован за выбегание на поле в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой». Об этом после заседания КДК рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Наказанию также подверглось московское «Динамо» по итогам матча с «Локомотивом» (0:3).

— По матчу ЦСКА — «Уфа». Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко неоднократно покидал техническую зону без разрешения главного арбитра, а также выбежал на поле. За это он оштрафован на 30 тысяч российских рублей (около 520 долларов). Также ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей (346 долларов) за то, что главный тренер выбежал на поле.

По матчу «Локомотив» — «Динамо». Болельщики «Динамо» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 10 тысяч рублей (173 доллара), — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

С 21 очком после 12 матчей ЦСКА делит 3−4-е места с «Краснодаром».

В нынешнем чемпионате России ЦСКА одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения (разница мячей 14−9).

Безвыигрышная серия ЦСКА во всех турнирах достигла уже четырех поединков — поражение от курского «Авангарда» (0:1) в Кубке России, ничья с московским «Динамо» (0:0) в 11-м туре чемпионата страны и поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в Лиге чемпионов.

 
 
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Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко оштрафован за выбегание на поле в матче 12-го тура РФПЛ с "Уфой".

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