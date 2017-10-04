Шиманович и Санкович завоевали 3 медали в первый день этапа КМ по плаванию в Дохе

Белорусские спортсмены Илья Шиманович и Павел Санкович завоевали три награды в первый день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Дохе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

В первый день соревнований Илья Шиманович поднялся на вторую ступень пьедестала. На дистанции 200 м брассом он показал результат 2 мин. 04,77 сек. Золотую награду завоевал Кирилл Пригода (Россия) - 2 мин. 01,24 сек., третьим стал россиянин Илья Хоменко - 2 мин. 05,08 сек.

В решающем заплыве на дистанции 50 м брассом Илья Шиманович финишировал третьим - 26,24 сек. Золотую награду завоевал спортсмен из ЮАР Камерон ван дер Бург - 25,70 сек., вторым коснулся бортика россиянин Кирилл Пригода - 25,85 сек.

Белорусский пловец Павел Санкович на дистанции 100 м комплексным плаванием завоевал серебряную медаль - 52,61 сек. На высшую ступень пьедестала поднялся россиянин Владимир Морозов - 51,38 сек. Бронзовая награда досталась спортсмену из США Тому Шилдсу - 53,21 сек.

Этап Кубка мира по плаванию в Дохе завершится 5 октября. В нынешнем сезоне общий призовой фонд соревнований составляет $2 млн.