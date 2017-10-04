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"Установку команде давал в темноте". Во время матча с "Динамо" в раздевалке "Барыса" пропал свет

05.10.2017 00:06 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал, что во время матча с минским «Динамо» в раздевалке команды на «Минск-Арене» пропал свет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Такое в моей карьере впервые. В первом перерыве в нашей раздевалке отключили свет. Установку пришлось давать в темноте. То же самое произошло и во втором перерыве. С этим нужно как-то разбираться», — сказал тренер «Барыса» после матча.

Напомним, что минское «Динамо» выиграло у казахского клуба по буллитам — 3:2.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков рассказал, что во время матча с минским "Динамо" в раздевалке команды на "Минск-Арене" пропал свет.

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