Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал, что во время матча с минским «Динамо» в раздевалке команды на «Минск-Арене» пропал свет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Такое в моей карьере впервые. В первом перерыве в нашей раздевалке отключили свет. Установку пришлось давать в темноте. То же самое произошло и во втором перерыве. С этим нужно как-то разбираться», — сказал тренер «Барыса» после матча.

Напомним, что минское «Динамо» выиграло у казахского клуба по буллитам — 3:2 .