Индекс экономических настроений в Беларуси идет вверх по всем направлениям





Индекс экономических настроений у субъектов хозяйствования Беларуси существенно улучшился в 2017 году. Об этом говорят данные исследования Национального банка.

Индекс экономических настроений рассчитывается Национальным банком Беларуси с учетом особенностей опросной анкеты "Конъюнктура", на основе адаптации методики, используемой Объединенной гармонизированной программой Европейского Союза по проведению бизнес- и потребительских обзоров.

Индекс рассчитывается для каждого из четырех обследуемых видов экономической деятельности (промышленность, строительство, торговля, транспорт), которые отражают общие ощущения и ожидания в отдельном секторе экономики.

Согласно данным Нацбанка по итогам сентября индекс подрос по всем направлениям, если сравнивать с данными сентября 2016 года. Так сводный индекс экономических настроений поднялся с отрицательного -5.0 до положительного 2.6.

Самый позитивные настроения отмечены в промышленности и торговле, в том время как в строительстве и транспорте индекс по-прежнему остается отрицательным, хоть и не таким сильным, как в сентябре 2016 года.

Так индекс экономических настроений в промышленности поднялся с 5.1 до 7.3, в торговле - с 1.2 до 7.7.

Между тем, несмотря на отрицательные значения, индекс экономических настроений в транспортной инфраструктуре поднялся наиболее значительно - с минус 18.1 до минус 3.0.

Строительство также показало значительный рост позитивных настроений в результате чего индекс поднялся с минус 30.7 до минус 17.9. Между тем, строительство остается сегодня именно той сферой экономики, где царят самые негативные настроения. Больше всего строителей беспокоит объем внутренних заказов, где индекс экономических настроений находится на уровне минус 19.9. Это в свою очередь влечет и изменение количества занятых в строительстве, где индекс также носит серьезное отрицательное значение минус 18.7.

Наиболее сильное отрицательное значение индекс имеет и в позиции "Изменение нереализованных свыше 3 месяцев товаров" торговли - минус 12.1, но он частично компенсируется позитивными настроениями в ожидании изменения объемов продаж - плюс 8.0.

Если в целом подвести итог исследования Нацбанка, то следует отметить, что субъекты хозяйствования Беларуси по-прежнему больше ожидают значительного роста цен, чем их дальнейшей стабилизации. Здесь индексы почти не изменились, что довольно странно. Правда, почти вдвое вырос индекс ожидания того, что цены в ближайшие месяцы меняться не будет.