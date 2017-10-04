В Гомеле на полтора месяца перекроют одну из центральных улиц

Движение для всех транспортных средств будет закрыто на участке дороги улицы Волотовской, сообщили в ГАИ Гомельской области.

Ремонт проезжей части проведут от улицы Советской до Сожской. Движение на этом отрезке возобновится лишь после 22 ноября.

ГАИ региона просит участников дорожного движения проявить терпение и по возможности заранее выбирать другой маршрут.