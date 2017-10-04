ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле на полтора месяца перекроют одну из центральных улиц

05.10.2017 06:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Движение для всех транспортных средств будет закрыто на участке дороги улицы Волотовской, сообщили в ГАИ Гомельской области.

Ремонт проезжей части проведут от улицы Советской до Сожской. Движение на этом отрезке возобновится лишь после 22 ноября.

ГАИ региона просит участников дорожного движения проявить терпение и по возможности заранее выбирать другой маршрут.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ региона просит участников дорожного движения проявить терпение и по возможности заранее выбирать другой маршрут.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте покажут фильм "Матильда", против которого выступила православная церковь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика