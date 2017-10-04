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В Гомеле на полтора месяца перекроют одну из центральных улиц
Движение для всех транспортных средств будет закрыто на участке дороги улицы Волотовской, сообщили в ГАИ Гомельской области.
Ремонт проезжей части проведут от улицы Советской до Сожской. Движение на этом отрезке возобновится лишь после 22 ноября.
ГАИ региона просит участников дорожного движения проявить терпение и по возможности заранее выбирать другой маршрут.
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ГАИ региона просит участников дорожного движения проявить терпение и по возможности заранее выбирать другой маршрут.
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