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В Бресте покажут фильм "Матильда", против которого выступила православная церковь
В кинотеатрах Бреста покажут фильм Алексея Учителя "Матильда",
К нам кинолента приедет в день своей российской премьеры, 26 октября.
Лента рассказывает о романе последнего российского императора Николая ІІ и балерины польского происхождения Матильде. Ажиотаж вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя не утихает в России уже больше года. В свете этих событий Министерство культуры Республики Беларусь также ставило под сомнение возможность выхода картины на белорусские экраны. Но в начале сентября стало известно, что картину все-таки покажут в отечественных кинотеатрах.
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Картину покажут в день российской премьеры.
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