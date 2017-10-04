В кинотеатрах Бреста покажут фильм Алексея Учителя "Матильда", сообщает "Вечерний Брест".



Кадр из фильма "Матильда"

К нам кинолента приедет в день своей российской премьеры, 26 октября.

Лента рассказывает о романе последнего российского императора Николая ІІ и балерины польского происхождения Матильде. Ажиотаж вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя не утихает в России уже больше года. В свете этих событий Министерство культуры Республики Беларусь также ставило под сомнение возможность выхода картины на белорусские экраны. Но в начале сентября стало известно, что картину все-таки покажут в отечественных кинотеатрах.

Глава БПЦ митрополит Павел отметил, что лично ему непонятен замысел фильма «Матильда». При этом напомнил, что церковь не может запретить показ фильма «Матильда» и у нее нет такой власти. Но, по убеждению архипастыря, каждый человек «может голосовать ногами». «Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм», — призвал верующих митрополит Павел.