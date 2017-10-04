ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте покажут фильм "Матильда", против которого выступила православная церковь

05.10.2017 06:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В кинотеатрах Бреста покажут фильм Алексея Учителя "Матильда", сообщает "Вечерний Брест".


Кадр из фильма "Матильда"

К нам кинолента приедет в день своей российской премьеры, 26 октября.

Лента  рассказывает о романе последнего российского императора Николая ІІ и балерины польского происхождения Матильде. Ажиотаж вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя не утихает в России уже больше года. В свете этих событий Министерство культуры Республики Беларусь также ставило под сомнение возможность выхода картины на белорусские экраны. Но в начале сентября стало известно, что картину все-таки покажут в отечественных кинотеатрах.

Глава БПЦ митрополит Павел отметил, что лично ему непонятен замысел фильма «Матильда». При этом напомнил, что церковь не может запретить показ фильма «Матильда» и у нее нет такой власти. Но, по убеждению архипастыря, каждый человек «может голосовать ногами». «Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм», — призвал верующих митрополит Павел.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Индекс экономических настроений в Беларуси идет вверх по всем направлениям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика