Кредиты бюджетникам, силовикам и участникам полумарафона: кому банки готовы дать скидку

Каким клиентам и на каких условиях банки готовы дать займ со сниженной ставкой. FINANCE.TUT.BY изучил специальные продукты и сравнил их со стандартными условиями кредитования.



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Мы рассматриваем потребительские кредиты, которые не требуют дополнительного залога или поручительства. Часто банки формируют отдельные предложения для конкретных клиентов. Обычно узнать о таком предложении можно, обратившись в контактный центр, получив персональное СМС-сообщение или другую рассылку. Мы рассматривали условия, которые находятся в открытом доступе.

Чаще всего большинство банков предлагают более лояльные процентные ставки для клиентов, который уже имеют положительную кредитную историю в банке («существующие» клиенты) или для клиентов, которые состоят на зарплатном обслуживании. В этих случаях ставка может быть ниже на 0,3 — 3% и сейчас варьируется в пределах от 11,5 до 28%, при этом основная масса предложений со ставкой до 17%.

Так, самое большое снижение процентной ставки предлагают РРБ-Банк и Альфа-Банк. Для «своих» клиентов ставка может быть ниже на 3%.

Если же смотреть на такие условиям как срок, максимальная сумма кредита, то здесь зависимости от типа клиента нет. Отметим, что в целом по рынку сроки для потребительских кредитов составляют 4 — 5 лет, а максимальная сумма доходит до 40 000 рублей.

Правда, для клиентов, которые состоят на зарплатном обслуживании, есть приятный бонус. Таким клиентам не обязательно предоставлять справку о доходах, так как вся информация уже есть в банке, а для оформления кредита достаточно просто с паспортом обратиться в отделение банка.

Вот на каких условиях банки предлагают кредиты своим клиентам и «зарплатникам».

Банк, кредит, для какого клиента Ставка, сумма, срок Отличия от основного продукта Технобанк,

«Обыкновенный кредит», для существующих клиентов

13,5%,

до 48 месяцев,

до 5 000 рублей Ставка ниже на 2% Альфа-Банк,

«По плечу», для зарплатных клиентов

16%, до 12 месяцев, до 3 000 рублей Ставка меньше на 2% Альфа-Банк,

«Потребительский кредит», для зарплатных клиентов

0,1% первые 30 дней, потом 22,9% — 25,9%,

до 40 000 рублей,

до 72 мес Ставка меньше на 3% Банк БелВЭБ,

«Спрынтар», для зарплатников и существующих клиентов

11,5% для срока до 6 мес,

14,5% для срока до 12 мес,

14,5% — 15,5% для срока до 48 мес,

до 48 месяцев, до 22 000 рублей Ставка меньше на 1 — 2%, сумма больше на 5 000 — 10 000 рублей Банк Решение,

«Доверие», для существующих клиентов

16%,

до 48 месяцев, до 7 000 рублей Ставка ниже на 2 — 2,2% Банк Москва-Минск,

«на ЛИЧНОЕ», для зарплатных клиентов

16,5%,

до 60 месяцев, до 25 000 рублей Ставка меньше на 0,5% Белинвестбанк,

«Личный выбор», для существующих клиентов или для держателей премиальных платежных карт

13,63% — 15,13%,

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, Ставка ниже на 0,3 — 0,6% при наличии положительной кредитной истории в банке, ниже на 0,1% при наличии премиальной карты БПС-Сбербанк,

«Пора действовать», для зарплатных или существующих клиентов

11% первые 6 месяцев, потом 14,5%,

без справки о доходах: 12% первые 6 месяцев, потом 15,5%,

до 60 месяцев, до 10 000 рублей Ставка ниже на 0,5% БТА Банк,

«Легкий», для зарплатных клиентов

16% для зарплатников,

до 10 000,

до 60 мес Ставка ниже на 1% Паритетбанк, Потребительский кредит, для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке

15,9% (17,5% если без справки),

до 84 мес,

до 10 000 рублей Ставка меньше на 0,5 — 1% РРБ-Банк,

«24 месяца», для зарплатных клиентов 14%,

до 24 месяцев,

до 10 000 рублей Ставка ниже на 2% РРБ Банк,

Ренессанс,

для зарплатных или существующих клиентов 17%,

15%- 16%,

до 60 мес,

до 10 000 рублей Ставка ниже на 1% для существующих клиентов, Ставка ниже на 2 — 3% для зарплатных клиентов СтатусБанк,

«Ваши деньги», для существующих клиентов

15%,

до 48 мес.,

до 10 000 рублей Ставка ниже на 1%, срок больше на 12 месяцев СтатусБанк,

«Нужные деньги», для существующих клиентов

0,1% первые 30 дней,

потом 28%,

до 48 мес.,

до 10 000 рублей Ставка меньше на 1%,

Срок больше на 12 мес.

Банк, кредит, для какого клиента Ставка, сумма, срок, отличия от основного продукта Технобанк,

«Обыкновенный кредит», для существующих клиентов

13,5%,

до 48 месяцев,

до 5 000 рублей, cтавка ниже на 2% Альфа-Банк,

«По плечу», для зарплатных клиентов

16%, до 12 месяцев, до 3 000 рублей, cтавка меньше на 2% Альфа-Банк,

«Потребительский кредит», для зарплатных клиентов

0,1% первые 30 дней, потом 22,9% — 25,9%,

до 40 000 рублей,

до 72 мес, cтавка меньше на 3% Банк БелВЭБ,

«Спрынтар», для зарплатников и существующих клиентов

11,5% для срока до 6 мес,

14,5% для срока до 12 мес,

14,5% — 15,5% для срока до 48 мес,

до 48 месяцев, до 22 000 рублей, cтавка меньше на 1 — 2%, сумма больше на 5 000 — 10 000 рублей Банк Решение,

«Доверие», для существующих клиентов

16%,

до 48 месяцев, до 7 000 рублей, cтавка ниже на 2 — 2,2% Банк Москва-Минск,

«на ЛИЧНОЕ», для зарплатных клиентов

16,5%,

до 60 месяцев, до 25 000 рублей, cтавка меньше на 0,5% Белинвестбанк,

«Личный выбор», для существующих клиентов или для держателей премиальных платежных карт

13,63% — 15,13%,

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, cтавка ниже на 0,3 — 0,6% при наличии положительной кредитной истории в банке, ниже на 0,1% при наличии премиальной карты БПС-Сбербанк,

«Пора действовать», для зарплатных или существующих клиентов

11% первые 6 месяцев, потом 14,5%,

без справки о доходах: 12% первые 6 месяцев, потом 15,5%,

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, cтавка ниже на 0,5% БТА Банк,

«Легкий», для зарплатных клиентов

16% для зарплатников,

до 10 000,

до 60 мес, cтавка ниже на 1% Паритетбанк, Потребительский кредит, для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке

15,9% (17,5% если без справки),

до 84 мес,

до 10 000 рублей, cтавка меньше на 0,5 — 1% РРБ-Банк,

«24 месяца», для зарплатных клиентов 14%,

до 24 месяцев,

до 10 000 рублей, cтавка ниже на 2% РРБ Банк,

Ренессанс,

для зарплатных или существующих клиентов 17%,

15%- 16%,

до 60 мес,

до 10 000 рублей, cтавка ниже на 1% для существующих клиентов, cтавка ниже на 2 — 3% для зарплатных клиентов СтатусБанк,

«Ваши деньги», для существующих клиентов

15%,

до 48 мес.,

до 10 000 рублей, cтавка ниже на 1%, срок больше на 12 месяцев СтатусБанк,

«Нужные деньги», для существующих клиентов

0,1% первые 30 дней,

потом 28%,

до 48 мес.,

до 10 000 рублей, cтавка меньше на 1%,

cрок больше на 12 мес.

Кредиты для бюджетников и бегунов

Кроме своих клиентов и «зарплатников» банки предлагают нестандартные условия по кредитам и для некоторых категорий клиентов.

Например, Абсолютбанк снизил ставку по кредитам на 2% для работников бюджетной сферы. Речь идет о сфере образования, здравоохранения, государственного управления. Полный перечень клиентов, для которых будет действовать сниженная процентная ставка банк разместил у себя на сайте.

Банк Москва-Минск и СтатусБанк проявили нестандартный подход. Банк Москва-Минск готов снизить основную ставку по своему кредиту «на ЛИЧНОЕ», если клиент является и официальным участником Минского Полумарафона-2017, а СтатусБанк предлагает особые условия для держателей дисконтных карт Еврооопта.

Беларусбанк выдает дешевые кредиты молодежи (возраст кредитополучателя должен быть меньше 31 года). А Белинвестбанк предлагает кредит для пенсионеров, которые ранее являлись сотрудниками силовых структур. К данной категории банк относит, например, сотрудником Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте банка.

Паритетбанк предлагает лояльные условия клиентам, у которых есть положительная кредитная история в любом банке. Для них ставка станет меньше на 1%.

У РРБ-Банка и Франсабанка есть действующие предложения для клиентов пенсионного возраста.

Кому и на каких условиях банки предлагают нестандартные кредиты

Банк, кредит, для какого клиента Ставка, сумма срок, отличия от основного продукта Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит», для работников бюджетной сферы (есть весь перечень на сайте банка)

15,9%,

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, cтавка ниже на 2% Банк Москва-Минск,

«на ЛИЧНОЕ», для официальных участников Минского Полумарафона-2017

16,5%,

до 60 месяцев, до 25 000 рублей, cтавка ниже на 0,5% Беларусбанк,

«Молодая семья», кредит для молодежи

Первые 30 дней 6,25% потом 12,5%,

до 60 мес,

до 5 000 рублей, cтавка ниже на 4% Беларусбанк,

«Серьезные планы», кредит для молодежи

12,5%,

до 4 600 рублей,

до 36 мес., cтавка ниже на 4% Белинвестбанк,

«Личный выбор», для пенсионеров

13,23% — 15,23%,

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей, cтавка ниже на 0,5 — 1% Белинвестбанк,

«Офицерский», для сотрудников силовых структур

14,3%,

до 60 мес.,

до 20 000, cтавка ниже до 1,5% Паритетбанк,

Пенсионный

15% — 17,5%,

до 5 000,

до 84 мес, cниженная ставка до 1,9% Паритетбанк,

Потребительский кредит, положительная история в любом банке

15,9% (17,5% если без справки),

до 84 мес,

до 10 000 рублей, cниженная ставка на 1% РРБ Банк,

Социальный, для пенсионеров 17% для пенсионеров,

16% для пенсионеров существующих клиентов,

14 — 15% для пенсионеров зарплатники,

до 2 500,

до 36 мес, cтавка ниже до 3% СтатусБанк,

«Е-плюс», для держателей дисконтных карт Еврооопта

10% — 16%,

до 18 мес.,

до 2500 рублей, cтавка ниже до 6% Франсабанк,

«Золотой возраст», для физических лиц персионного и предпенсоинного возраста

15%,

до 3 мес.,

до 2 000 рублей, cтавка снижена до 0,5%

Банк, кредит, для какого клиента Ставка, сумма срок Отличия от основного продукта Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит», для работников бюджетной сферы (есть весь перечень на сайте банка)

15,9%,

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, Ставка ниже на 2% Банк Москва-Минск,

«на ЛИЧНОЕ», для официальных участников Минского Полумарафона-2017

16,5%,

до 60 месяцев, до 25 000 рублей Ставка ниже на 0,5% Беларусбанк,

«Молодая семья», кредит для молодежи

Первые 30 дней 6,25% потом 12,5%,

до 60 мес,

до 5 000 рублей Ставка ниже на 4% Беларусбанк,

«Серьезные планы», кредит для молодежи

12,5%,

до 4 600 рублей,

до 36 мес. Ставка ниже на 4% Белинвестбанк,

«Личный выбор», для пенсионеров

13,23% — 15,23%,

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей Ставка ниже на 0,5 — 1% Белинвестбанк,

«Офицерский», для сотрудников силовых структур

14,3%,

до 60 мес.,

до 20 000 Ставка ниже до 1,5% Паритетбанк,

Пенсионный

15% — 17,5%,

до 5 000,

до 84 мес Сниженная ставка до 1,9% Паритетбанк,

Потребительский кредит, положительная история в любом банке

15,9% (17,5% если без справки),

до 84 мес,

до 10 000 рублей Сниженная ставка на 1% РРБ Банк,

Социальный, для пенсионеров 17% для пенсионеров,

16% для пенсионеров существующих клиентов,

14 — 15% для пенсионеров зарплатники,

до 2 500,

до 36 мес Ставка ниже до 3% СтатусБанк,

«Е-плюс», для держателей дисконтных карт Еврооопта

10% — 16%,

до 18 мес.,

до 2500 рублей Ставка ниже до 6% Франсабанк,

«Золотой возраст», для физических лиц персионного и предпенсоинного возраста

15%,

до 3 мес.,

до 2 000 рублей Ставка снижена до 0,5%

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