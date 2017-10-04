ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Люблю себя такой, какая есть": откровенная фотосессия девушки, чей рост 130 сантиметров

05.10.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Редакция LADY.TUT.BY уже знакомила читательниц с Ангелиной Уэльской, белорусской моделью с ДЦП, которая вместе с другой участницей от Беларуси Александрой Чичиковой принимает участие в конкурсе «Мисс Мира на коляске». В июне этого года Ангелина сделала откровенную фотосессию, чтобы продвигать в обществе право людей с инвалидностью на сексуальность и сделать его менее стереотипным и осуждающим.


 

Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 12 2017 в 11:52 PDT

Такими же откровенными фотографиями в своем инстаграме поделилась жительница города на Неве, Олимпия Ивлева. Девушке 26 лет, она работает аниматором и поет в российской рейв-группе Little Big. Олимпия сильно выделяется среди других людей, ведь ее рост всего 130 сантиметров, а вес — 40 килограммов. Девушка не переживает по этому поводу, а даже сделала свою необычную внешность своей фишкой.

 

Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 18 2017 в 11:42 PDT

Олимпия так объяснила свое желание сделать эти снимки:

— Я хотела вам показать, что во всем есть красота и эстетика.

Во всем есть то, за что можно любить себя. Я не отличаюсь идеальными пропорциями. У меня большой зад, есть живот, широкие руки, да и я супермаленькая, всего 130 см, да над этим смеялись и смеются до сих пор, но пришло время сказать: я люблю себя такой, какая я есть.

 

Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 15 2017 в 1:48 PDT

 

Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 12 2017 в 11:39 PDT

 

Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 25 2017 в 8:51 PDT

 
 
Ссылка на источник 141
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Брэсцкія даішнікі затрымалі кіроўцу ў стане алкагольнай комы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика