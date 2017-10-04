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"Люблю себя такой, какая есть": откровенная фотосессия девушки, чей рост 130 сантиметров
Редакция LADY.TUT.BY уже
Такими же откровенными фотографиями в своем инстаграме поделилась жительница города на Неве, Олимпия Ивлева. Девушке 26 лет, она работает аниматором и поет в российской рейв-группе Little Big. Олимпия сильно выделяется среди других людей, ведь ее рост всего 130 сантиметров, а вес — 40 килограммов. Девушка не переживает по этому поводу, а даже сделала свою необычную внешность своей фишкой.
Олимпия
— Я хотела вам показать, что во всем есть красота и эстетика.
Во всем есть то, за что можно любить себя. Я не отличаюсь идеальными пропорциями. У меня большой зад, есть живот, широкие руки, да и я супермаленькая, всего 130 см, да над этим смеялись и смеются до сих пор, но пришло время сказать: я люблю себя такой, какая я есть.
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Откровенная фотосессия девушки маленького роста
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