Редакция LADY.TUT.BY уже знакомила читательниц с Ангелиной Уэльской, белорусской моделью с ДЦП, которая вместе с другой участницей от Беларуси Александрой Чичиковой принимает участие в конкурсе «Мисс Мира на коляске». В июне этого года Ангелина сделала откровенную фотосессию, чтобы продвигать в обществе право людей с инвалидностью на сексуальность и сделать его менее стереотипным и осуждающим.





Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 12 2017 в 11:52 PDT

Такими же откровенными фотографиями в своем инстаграме поделилась жительница города на Неве, Олимпия Ивлева. Девушке 26 лет, она работает аниматором и поет в российской рейв-группе Little Big. Олимпия сильно выделяется среди других людей, ведь ее рост всего 130 сантиметров, а вес — 40 килограммов. Девушка не переживает по этому поводу, а даже сделала свою необычную внешность своей фишкой.

Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 18 2017 в 11:42 PDT

Олимпия так объяснила свое желание сделать эти снимки:

— Я хотела вам показать, что во всем есть красота и эстетика.

Во всем есть то, за что можно любить себя. Я не отличаюсь идеальными пропорциями. У меня большой зад, есть живот, широкие руки, да и я супермаленькая, всего 130 см, да над этим смеялись и смеются до сих пор, но пришло время сказать: я люблю себя такой, какая я есть.

Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 15 2017 в 1:48 PDT

Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 12 2017 в 11:39 PDT

Публикация от Olympiya_ (@olympiya_) Сен 25 2017 в 8:51 PDT