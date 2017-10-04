В сентябре прошлого года в Быхове произошло ДТП: на пешеходном переходе Ford сбил 13-летнего мальчика. Ребенок получил травму ноги. После аварии мальчик перенес операцию, а потом долго лечился и проходил курс реабилитации. Мама мальчишки Маргарита ждала, что виновный заплатит назначенную судом компенсацию, но прошло больше года после ДТП, а выплат так и нет.



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— Город у нас небольшой и машин не очень много, пробок, как в Минске, не бывает. Но Егор все равно приучен переходить дорогу там, где положено, — рассказала Маргарита. — В день аварии, 25 сентября, сын пришел ко мне на работу (женщина работает продавцом в магазине. — Прим AUTO.TUT.BY), а потом отправился домой. Через некоторое время мне позвонили с незнакомого номера: «Вашего сына сбила машина на улице Ленина».

Когда женщина прибежала на место аварии, там уже была милиция и скорая помощь, в которой находился ребенок.

— У Егора была окровавлена левая ступня, а от кеда осталась только подошва. Я узнала, что сын переходил дорогу по пешеходному переходу, две машины с противоположных направлений остановились и пропускали его, а с одной стороны несся Ford Sierra, который выскочил на встречку, объехал стоявшую перед зеброй машиной и сбил моего мальчика. За рулем легковушки был мужчина в возрасте, ко мне он даже не подошел и не извинился.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Ребенка доставили в больницу, где выяснилось что у него повреждены сухожилия на левой ноге — такие травмы относятся к менее тяжким, так как влекут расстройство здоровья более трех недель. В этот же день Егора прооперировали.

— Сын сначала лечился в больнице в Быхове, потом потребовалось перевезти его в больницу в Могилев — появились проблемы с ногой.

В больнице Егор провел около месяца, после чего ступню пришлось разрабатывать, делать физиопроцедуры и массаж. Но самостоятельно добраться до медучреждения мальчик не мог — приходилось нанимать машину.

— На восстановление Егора нужны были деньги. Пятьсот долларов, которые я смогла отложить на «черный день» быстро ушли на лекарства, усиленное питание для сына, поездки в Могилев. Хорошо, что материально немного поддержали на работе. Сейчас сын очень боится подходить к дороге, у него страх транспорта. Возможно, понадобится помощь психолога.

Но сегодня брать средства на лечение ребенка женщине не откуда — она мать-одиночка, а ее зарплата всего 266 рублей.

— За время, пока шло следствие виновник аварии не позвонил мне, чтобы извиниться за свои действия, не отозвался чтобы как-то помочь и хоть немного загладить свою вину…

В январе этого года состоялся суд над водителем, который сбил мальчика. На заседании выяснилось, что Ford Sierra, на котором он ехал, был без техосмотра, с неисправными задними тормозами, а на передней оси колеса, с разным рисунком протектора.

О состоянии автомобиля 55-летний водитель знал и свою вину признал. Но заявил, что автомобиль принадлежит не ему — документально он оформлен на мужчину из Минска, с которым виновник ДТП не знаком.





— В суде водитель пояснил, что купил машину в России у третьего лица без переоформления. А настоящий владелец в суд не явился, но прислал заявление, в котором сообщил, что еще в 2011 году он передал Ford Sierra другому человеку. Но судья не счел эти доводы убедительными.

В итоге суд вынес приговор: виновнику дали один год условно и 120 часов исправительных работ, также он должен был компенсировать мне судебные расходы. А настоящий владелец должен был выплатить Маргарите материальную компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.





Но хозяин машины деньги выплачивать не спешил — он решил обжаловать приговор быховского судьи в суде Могилева. После рассмотрения дела в областном центре его отправили на повторное рассмотрение в суд Быхова.

— А потом я узнала, что в феврале 2017 года хозяин машины подал в милицию заявление о том, что его Ford Sierra угнали в России, поэтому быховский суд приостановил производство по делу. Мне пояснили, что в Россию будут посылать запросы и выяснять информацию по делу с угоном машины.





С момента вынесения определения по приостановлению дела прошло почти четыре месяца, «но за это время ничего с мертвой точки не сдвинулось». Маргарита даже сама пыталась дозвониться в Россию, чтобы ускорить получение документов, связанных с угоном авто. А пока дело приостановлено, то материальные выплаты, к которым обязал суд владельца авто, Маргарита и Егор получить не могут.

— Я только не понимаю, почему заявление об угоне машины владелец подал задним числом, на момент, когда ДТП на его автомобиле уже было совершено, а суд счел эти обстоятельства существенными? Получается, все по закону, — недоумевает женщина. — Виновник аварии найден, есть и хозяин авто, а в результате ребенок не может получить лечение. При этом взрослые люди, которые должны отвечать по всей строгости закона уходят от ответственности и начинают сваливать вину на других…





AUTO.TUT.BY связался с минчанином Николаем, владельцем Ford Sierra. Мужчина сообщил, что до момента совершения ДТП он думал, что его «корч где-то уже давно развалился».

— Машина была 1989 года выпуска — это был корч корчем. Я отдал ее приятелю, а тот уехал на ней работать в Смоленскую область, потом оставил Ford на базе, по глупости — вместе с документами. Автомобиль был непригодным для езды — гнилой, с отвалившимися деталями. А я сам про эту машину забыл, она мне не нужна была, я думал, что она сгнила на той базе. А тут в 2017 году неожиданно мне сообщают, что в Быхове на этом Ford сбили ребенка, а я должен выплатить пострадавшим ущерб.

После этого Николай выяснил, что Ford с базы в Смоленской области кто-то забрал и продал без переоформления белорусу, который пригнал ее в Быхов и сбил там мальчика.

— Поэтому я написал заявление об угоне автомобиля уже после суда, когда все стало ясно, что Ford исчез. Сейчас в России по этому факту возбудили уголовное дело и ведется расследование, — объяснил свои действия автовладелец. — Когда я отдавал машину другу, то не мог и подумать что такое может произойти! Машины все эти годы я не касался, вообще не при чем к аварии, а сейчас на меня хотят повесить 5 тысяч!

Комментарий юриста

Прокомментировать ситуацию AUTO.TUT.BY попросил Владимира Парахневича, адвоката адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ».

«Законодательство Беларуси предусматривает ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, которым также является транспортное средство. Возмещать вред должно лицо, которое владеет источником повышенной опасности на праве собственности или на ином законном основании: имеет право аренды, доверенность на управление транспортным средством и т.п.

Законный владелец автомобиля не отвечает за вред, причиненный этим авто, если докажет, что машина выбыла из его обладания из-за противоправных действий других лиц, например — угона или хищения. В таких ситуациях ответственность несут люди, которые незаконно завладели машиной.

В случае с ДТП в Быхове, владелец Ford Sierra не будет отвечать за вред, причиненный его автомобилем, если докажет, что машиной завладели незаконно. При этом сам владелец Ford Sierra должен быть не виновен в противоправном изъятии у него автомобиля.

Мать сбитого ребенка (истец) и владелец Ford Sierra (ответчик) по делу о взыскании денежной компенсации морального вреда обладают равными процессуальными правами. Рассмотрение дела в суде не препятствует и не препятствовало владельцу Ford Sierra обратиться с заявлением об угоне его транспортного средства в России, даже как в нашем случае — после совершения ДТП. Заявление об угоне транспортного средства — ответственный шаг, так как в Беларуси и в России предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос.

Объективно приостановление производства по делу о взыскании денежной компенсации морального вреда не отвечает интересам матери и сбитого на зебре ребенка. Вместе с тем, важно установить факт об имевшем или не имевшем место угоне, хищении авто и т.п., так как в зависимости от этого определяется ответственное лицо: владелец Ford Sierra или человек, который незаконно завладел машиной.

Следует отметить, что даже если в России будет установлено, что Ford Sierra завладели незаконно, нужно выяснить, есть ли в этом вина законного владельца Ford Sierra: почему автомобиль был оставлен на базе с документами в Смоленской области, сколько лет он там стоял, какие разумные и своевременные меры были приняты для сохранности машины, в чем они заключались и т.д.

Если выяснится, что в незаконном завладении авто другим лицом есть вина законного владельца Ford Sierra, то ответственность может быть возложена как на хозяина машины, так и на человека, который им неправомерно завладел."