Сначала бегают, потом лечатся. Кардиолог рассказал, кому лучше перейти на ходьбу

Мода на оздоровительный бег началась в 1960-е с книги американского спортивного врача Кеннета Купера «Бегом от инфаркта». Купер считал, что раз сердце чувствительно к стрессам, то его, как и любую другую мышцу, надо тренировать. Однако многих бегунов к концу жизни настигают сердечные заболевания. К примеру, олимпийские рекордсмены Герберт Шаде и Владимир Куц, легендарный чемпион мира Эмиль Затопек умерли от инфаркта. И это только одни из самых известных случаев.

GO.TUT.BY узнал у замдиректора РНПЦ «Кардиология» Александра Булгака, опасен ли бег для сердца и как эти проблемы можно предотвратить.



Александр Булгак. Фото с сайта cardio.by

Еще одна форма нагрузок, вызывающая стресс

— Бег, в отличие от ходьбы, не абсолютно физиологическое состояние для человека, — начинает беседу врач. — Бег предложен природой, чтобы человек мог скрыться от опасности или догнать кого-то. Это еще одна форма нагрузок, вызывающая стресс.

И физические, и эмоциональные нагрузки повышают давление и заставляют сердце биться чаще. У здорового человека давление поднимается до 170 или 180 мм рт. ст., но после прекращения нагрузки пульс за 3−5 минут приходит в норму. Но если человек страдает артериальной гипертензией (и она не проявляется в спокойном состоянии), давление после нагрузок у него может повыситься до 200 и более мм рт. ст. Такое состояние кому-то покажется обычным ухудшением самочувствия. Но оно на самом деле опаснее, может вызвать гипертонический криз, привести к повреждению сосудов и развитию ишемии.

— Любая физическая или эмоциональная нагрузка вызывает реакцию со стороны сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому она может стать провоцирующим фактором обострения хронических заболеваний сердца, а иногда и привести к сердечной катастрофе, например к инфаркту миокарда, — объясняет замдиректора РНПЦ «Кардиология».

Инфаркт миокарда возникает в результате резкого снижения или прекращения кровотока по коронарным артериям. Самая частая причина этого — прогрессирование стенозирующего атеросклероза коронарных артерий (обычно возникает у людей, которые едят много жирного, пьют много алкоголя, часто курят и постоянно подвергаются стрессу. — Прим. GO.TUT.BY) или спазм артерий.

— Во время физической нагрузки сердце сокращается часто и интенсивно, что повышает потребности миокарда в кислороде. Если сосуд не способен пропустить нужный объем крови, возникает несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой. Это и будет проявлением стенокардии или инфаркта миокарда.

Одним из симптомов этого состояния может быть боль в грудной клетке. Если вы почувствовали ее во время тренировки, саму тренировку надо продолжить в более спокойном темпе, а лушче прекратить вовсе. И обязательно обратиться к врачу.

Перед тем как увлечься бегом, надо пройти обследование

Человек может не знать про свои проблемы с сердцем и сосудами, не обращать внимание на недомогание, не соотносить физнагрузку с силами организма, говорит врач. Все это и приводит к случаям смерти среди любителей бега.

— Прежде чем принять решение, бегать или не бегать и на каких скоростях, человек должен пройти хотя бы минимальное обследование: измерить давление, сделать кардиограмму и провести ультразвуковое исследование сердца. Иногда это обследование надо дополнить холтеровским мониторированием или стресс-тестом. Этого достаточно, чтобы кардиолог сделал вывод, может ли человек выдерживать те или иные нагрузки, — резюмирует доктор.

Но обследование не гарантирует, что с человеком ничего не случится во время интенсивных нагрузок. Поэтому Булгак рекомендует перед занятиями и после них проверять пульс и давление, а также следить за изменениями этих показателей от тренировки к тренировке. Если время на восстановление давления и пульса до нормальных показателей станет увеличиваться и сами показатели начнут сильно отклоняться от стандартных, стоит вновь пройти обследование.

От ходьбы к бегу за шесть недель

Если обследования пройдены и увлечению бегом ничего не мешает, кардиолог советует увеличивать нагрузки постепенно и выполнять их регулярно — 4 и более раза в неделю.

Первые 6 недель можно посвятить оздоровительной ходьбе в быстром темпе в течение получаса. Следующие 6 недель надо проходить уже 5 км за 45 минут, а частота пульса должна быть в пределах 100−120 ударов в минуту. После завершения полутора месяцев ходьбы можно начать чередовать бег с активной ходьбой на 5−6 км. Частота пульса не должна превышать 120−130 ударов в минуту.

— Но нельзя сказать, что бег лучше ходьбы. Физиологически привычной у нас считается ходьба — это то, на что мы физически запрограммированы. Это не требует какого-то специального оборудования или особых условий, потому что ходить можно практически везде. И ходьба дает достаточный тренирующий эффект, — поясняет кардиолог.

Булгак настоятельно советует пожилым людям и людям с лишним весом ходьбу вместо бега. В ходьбе также имеет значение величина дистанции, скорость и смена темпа. В среднем полезно проходить около 6−7 км в день как по горизонтальной местности, так и по лестницам, постоянно меняя нагрузку. Проверить свои показатели помогают шагомеры, считывающие количество пройденных этажей, темп ходьбы и даже сердцебиение.

— У нас постоянно путают физкультуру и спорт. Спорт — это профессиональное занятие, включающее две ежедневные тренировки и одну тренировку в субботу. Человек должен жить этим. А физкультура — это разовые, но постоянные занятия, с которыми не стоит переусердствовать, — резюмирует кардиолог.

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