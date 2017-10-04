Под Минском продают настоящее поместье с уникальными интерьерами, пасекой и винным погребом

Недалеко от деревни Сула, известной своей историей , выставили на продажу уникальное поместье. Расположено оно на опушке леса у реки Сула. Хозяева дома рассказали, что раньше на этом месте был хутор, где до 1939 года жила польская семья. «Потом этот хутор купили белорусы по фамилии Смелые, а мы, даже все построив заново, так и продолжали называть свое поместье — хутор Смелых», — рассказывают хозяева. Как устроено поместье, читайте в материале.





К поместью, расположенному практически на гектаре земли, нужно ехать по лесной дороге километра два с половиной. Но дорога тут хорошая — хозяева за свой счет положили асфальт.



Вид с террасы. Площадь участка — почти гектар. Фото: из личного архива хозяев дома

Основной дом стоит на пригорке. С его большой террасы в 130 квадратных метров открывается панорамный вид на окружающие красоты. Хозяева рассказали, что зимой на склоне от дома до озера, расположенного внизу участка, заливается каток и все с удовольствием катаются там на санках.



Фото: из личного архива хозяев дома

Дом площадью 230 квадратных метров строили из бруса (диаметр бревна 35−45 см). В нем пять спален, гостиная с камином и кухня. Жилье оборудовано всеми коммуникациями. К поместью проложена электросеть, также тут есть своя подстанция (30 кВт с запасом мощности), скважина, канализация с самоочисткой, установлено автономное отопление (немецкие тепловые насосы).



Фото: из личного архива хозяев дома

— В доме все полы с подогревом. Здесь постоянно поддерживается необходимая температура. Делается это автоматически: на улице установлены датчики, согласно которым тепловые насосы подают тепло в дом. Таким же образом отапливается и гостевой дом, — рассказал хозяин.



Гостиная





Дизайном интерьеров занималась лично хозяйка. Она призналась, что дом строили не думая о том, что когда-нибудь его придется продавать. Поэтому внимание уделялось всему, вплоть до мелочей.





— Чтобы дом был светлым внутри, часть стен покрасили в белый цвет с имитацией мазанки. Мне хотелось много красок, чего-то теплого в интерьере. Получилась смесь нескольких стилей, которые очень близки по духу.



Кухня









Мебель в дом, по словам хозяйки, покупали обыкновенную, не крашеную. Потом с ней работала минская художница Зоя Луцевич.



Одна из спален. Вся мебель расписана художницей Зоей Луцевич









— Выбрать художника, объяснить, что хочется в итоге видеть — очень сложная задача. Так получилось, что сначала я влюбилась в картины Зои Луцевич, в ее манеру письма. А потом уже поняла, что именно она справится с задачей. Ну как с задачей? На самом деле конкретного ничего не было, даже сюжетов. Просто Зоя взяла и расписала шкаф в своей манере — и это пришлось нам по душе. И в работе с остальной мебелью мы просто доверились ее мастерству и вкусу — и не пожалели.













Особая гордость в доме — камин в гостиной. Изразцы к нему расписывала вручную известная художнца Светлана Каткова (мама художницы Зои Луцевич).







Санузел





Фотографии, возможно, не передают всего масштаба поместья — тут две бани (по-белому и по-черному), склад для пчеловода, птичник, козлятник, заготовительная, винный погреб, погреб для овощей, пасека на десяток ульев, вольер для собак.

— Когда покупали этот хутор, тут были хозяйственные постройки, которые так и назывались — козлятник, птичник… Мы все построили заново, а житейские названия так и остались, — рассказали хозяева.



Гостевой домик



Баня

В бане установлены две бочки — на три тонны для горячей воды и на тонну для холодной. Хозяин говорит, что впервые с баней по-черному столкнулись в горнолыжном комплексе Силичи. Ради этого туда ездили три года. А потом все же решили строить такую у себя.



Баня по-черному

— Правда, как положено эту баню собрали только с четвертого раза. Поскольку для такой бани подходит только липа, хорошие бревна нашлись только в Кирове. Оттуда и везли.

По словам хозяина, пришлось немало повозиться и с погребом, чтобы добиться постоянного холода в нем. Также в поместье обустроены холодильная и морозильная камера, каждая на три тонны.



Погреб

— Как зачем? — удивился хозяин. — мы рассчитывали, что будем заготавливать березовый сок. Вообще планы были грандиозные. В погребе до сих пор еще хранится с полсотни бутылок вина из домашнего винограда. Было время, когда заготавливали кальвадос. Все это надо было где-то хранить.





На участке есть детский городок, футбольное поле, озеро.





— Озеро копали на месте небольшого болотца. Чтобы дно не зацветало, уложили под камни геотекстиль. Позже обнаружили, что в этом озерце бьют четыре ключа, так что вода там и так не зацветет. В водоем запустили карпа и карася. Правда, в последнее время туда повадились выдра и бобер, перетаскали всех карпов. Но рыбакам все равно осталось, — рассказал хозяин.





В поместье еще есть своя живность — гуси, курочки, ручной козел, две вьетнамские свинки.





Одним словом, для этого поместья ищут покупателя с душой. Будущим хозяевам также достанутся квадроциклы, снегоходы, техника для уборки травы и снега.

Поместье продается за 1,15 миллиона долларов.



Река Сула