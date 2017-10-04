Гражданская жена стрелка из Лас-Вегаса заявила, что ничего не знала о планах Пэддока





Подруга американца Стивена Пэддока, которую нашла и допросила полиция, заявила, что даже не догадывалась о страшных планах массового убийства людей в Лас-Вегасе.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой за заявление адвоката Мэттью Ломбарда, 62-летняя Мэрилу Дэнли пояснила, что Стивен Пэддок никогда не говорил ей и не делал такого, что могло бы посеять в ней подозрения относительно его планов.

По словам женщины, ее гражданский муж был «добрым, заботливым и тихим человеком».

Напомним, что трагедия в Лас-Вегасе произошла в ночь на 2 октября. В результате стрельбы по посетителям фестиваля кантри-музыки «Route 91». которая длилась более часа, 64-летний американец Стивен Пэддок убил 59 человек и 527 ранил. Трагедия в Лас-Вегасе стала самым массовым немотивированным растрелом людей в истории США. До сих пор ни полиция, ни родственники, ни знакомые Стивена Пэддока не могут пояснить, что толкнуло "тихого и доброго" человека к такому чудовищному поступку.