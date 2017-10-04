У короля Саудовской Аравии в аэропорту заклинило золотой трап

Курьезом начался визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию. Во время прибытия в аэропорт золотой трап, который подогнали к самолету известного своей любовью к роскоши королю, заклинило. Сходить с самолета ему пришлось по золотым ступеням самостоятельно.

В аэропорту Внуково короля встречали ряд высокопоставленных чиновников России, среди них вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Это первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию. Он продлится до 7 октября. Во время пребывания в Москве глава Саудовской Аравии проведет переговоры с президентом страны Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд правит в Саудовской Аравии с 2015 года, одним из громких последних его нововведений стало разрешение женщинам в королевстве водить автомобиль .