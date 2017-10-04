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У короля Саудовской Аравии в аэропорту заклинило золотой трап

05.10.2017 10:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Курьезом начался визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию. Во время прибытия в аэропорт золотой трап, который подогнали к самолету известного своей любовью к роскоши королю, заклинило. Сходить с самолета ему пришлось по золотым ступеням самостоятельно.

В аэропорту Внуково короля встречали ряд высокопоставленных чиновников России, среди них вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Это первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию. Он продлится до 7 октября. Во время пребывания в Москве глава Саудовской Аравии проведет переговоры с президентом страны Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд правит в Саудовской Аравии с 2015 года, одним из громких последних его нововведений стало разрешение женщинам в королевстве водить автомобиль.

 
 
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Сходить с самолета 81-летнему королю Сальману Бен Абдель Азиз Аль Сауду пришлось самостоятельно. Смотрите на видео, как произошел инцидент во Внуково.

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