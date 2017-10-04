В суде Первомайского района города Минска начались прения по делу о договорных матчах в Белорусском футболе .



Кадр телеканала "Беларусь 1"

Напомним, что ряд футболистов и организаторов обвиняются по 253 статье УК РБ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

Обвиняемыми по делу являются следующие футболисты и тренеры: Илья Гаврилов («Гранит»), Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — «Ислочь»), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель (все — «Ошмяны» — БГУФК), Юрий Сыроквашко, Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (все — «Луч»), а также бывший футболист Вячеслав Замара и экс-баскетболист из Украины Ярослав Лемик.

По итогам рассмотрения дела прокурор попросил наказать организаторов Вячеслава Замару, Владимира Маковского и Юрия Сыроквашко ограничением свободы с отбыванием в колонии открытого типа сроком на три года, Ярослав Лемик — на два года. Вратарь «Ошмян» Виталий Желудок — на два года с ограничением свободы, но без направления в исправительные учреждения.

Других футболистов прокурор попросил наказать штрафами на суммы от 400 до 1 000 базовых величин.

Также прокурор попросил лишить обвиняемых возможности заниматься деятельностью в спортивной сфере на срок от одного до пяти лет.

Будет дополнено.