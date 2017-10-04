ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокурор просит наказать организаторов футбольных "договорняков" ограничением свободы до 3 лет

05.10.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В суде Первомайского района города Минска начались прения по делу о договорных матчах в Белорусском футболе.


Кадр телеканала "Беларусь 1"

Напомним, что ряд футболистов и организаторов обвиняются по 253 статье УК РБ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

Обвиняемыми по делу являются следующие футболисты и тренеры: Илья Гаврилов («Гранит»), Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — «Ислочь»), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель (все — «Ошмяны» — БГУФК), Юрий Сыроквашко, Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (все — «Луч»), а также бывший футболист Вячеслав Замара и экс-баскетболист из Украины Ярослав Лемик.

По итогам рассмотрения дела прокурор попросил наказать организаторов Вячеслава Замару, Владимира Маковского и Юрия Сыроквашко ограничением свободы с отбыванием в колонии открытого типа сроком на три года, Ярослав Лемик — на два года. Вратарь «Ошмян» Виталий Желудок — на два года с ограничением свободы, но без направления в исправительные учреждения.

Других футболистов прокурор попросил наказать штрафами на суммы от 400 до 1 000 базовых величин.

Также прокурор попросил лишить обвиняемых возможности заниматься деятельностью в спортивной сфере на срок от одного до пяти лет.

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Первомайского района города Минска начались прения по делу о договорных матчах в Белорусском футболе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У короля Саудовской Аравии в аэропорту заклинило золотой трап
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика