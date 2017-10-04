Минобороны России сообщило об уничтожении семи лидеров боевиков в Сирии





Бомбардировщик Су-34 воздушно-космических сил России уничтожил 49 боевиков в Сирии, в том числе 7 лидеров формирований «восточного сектора» террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, российская военная разведка получила данные об экстренном сборе полевых командиров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. После подтверждения этих сведений командование российской группировки войск в Сирии приняло решение о нанесении воздушного удара. Господин Конашенков сказал, что в числе ликвидированных были Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.

Накануне Минобороны сообщило, что в Сирии уничтожены 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» и ранен ее лидер Абу Мухаммед аль-Джулани. Одновременно российские военные вновь обвинили США в пособничестве радикальным исламистам. В Пентагоне эти обвинения отвергли, пишет "Коммерсант".