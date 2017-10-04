Управление по санитарному надзору США, подконтрольное Минздраву, попросило бакалею Nashoba Brook Bakery убрать «любовь» из состава гранолы — снэков из орехов, овсяных хлопьев и мёда. В ведомстве отметили, что «любовь» — это не ингредиент и не название ингредиента, а значит от неё нужно избавиться.



Фото из аккаунта Nashoba Brook Bakery в Facebook

В письме управления по контролю за качеством продуктов указано, что «любовь» может считаться только «промежуточным материалом», так как не входит ни в один из ингредиентов гранолы. Уведомление получила бакалея, а также поставщики из Массачусетса.

Снэки Nashoba Brook с «любовью» в составе продаются в 120 магазинах штата, а также в нескольких продуктовых точках Нью-Гэмпшира больше 20 лет. Глава бакалеи Джон Гейтс (John Gates) заявил, что после получения письма «почувствовал себя Джорджем Оруэллом».

«Люди спрашивают, что делает наш продукт особенным. Приятно сказать им, что мы добавляем любовь, которая вызывает улыбки на лицах. Подобные случаи, когда правительство запрещает называть „любовь“ ингредиентом, потому что это обман, выглядят глупо», — сказал глава Nashoba Brook Bakery .

Помимо «любви», пекарню предупредили о попадании в продукты грязи, приготовлении гранолы с нарушением санитарных условий и угрозе для здоровья покупателей. Гейтс поблагодарил управление за внимательность, пообещал исправить недочёты и подготовить ответ в ближайшую неделю.