Конец доллара уже близок, но не в США, а в развивающихся странах со слабыми национальными валютами. Такое предположение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. В то же время, по словам главы МВФ, биткоин и другие криптовалюты ни чем не угрожают мировым Центробанкам и фиатным валютам.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: сможет ли биткоин со временем вытеснить национальную валюту

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов пояснил радио Sputnik заявление главы МВФ, а также сделал прогноз о дальнейшей судьбе доллара и биткоина.

"Дело в том, что все валюты в мировой экономике базируются не на золоте, не на каких-то национальных богатствах, а на торговле. Если вы за доллар можете покупать товары, значит, доллар этими товарами обеспечен. То же самое и с рублем. Государство именно поэтому и заботится о том, чтобы деньги у нас были одни. Государственная монополия действует во всех странах, но МВФ заинтересован в том, чтобы поддержать стабильность и господствующее положение доллара. Во-вторых, МВФ заинтересован в том, чтобы страны с развивающимися экономиками постоянно были на крючке и просили кредитов", — говорит Колташов.

Комментарий руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова слушайте на радио Sputnik Беларусь.