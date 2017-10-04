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Колташов: МВФ хочет оставить развивающиеся экономики "на крючке"

05.10.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Конец доллара уже близок, но не в США, а в развивающихся странах со слабыми национальными валютами. Такое предположение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. В то же время, по словам главы МВФ, биткоин и другие криптовалюты ни чем не угрожают мировым Центробанкам и фиатным валютам.

Колташов: МВФ хочет оставить развивающиеся экономики "на крючке"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов пояснил радио Sputnik заявление главы МВФ, а также сделал прогноз о дальнейшей судьбе доллара и биткоина.  

"Дело в том, что все валюты в мировой экономике базируются не на золоте, не на каких-то национальных богатствах, а на торговле. Если вы за доллар можете покупать товары, значит, доллар этими товарами обеспечен. То же самое и с рублем. Государство именно поэтому и заботится о том, чтобы деньги у нас были одни. Государственная монополия действует во всех странах, но МВФ заинтересован в том, чтобы поддержать стабильность и господствующее положение доллара. Во-вторых, МВФ заинтересован в том, чтобы страны с развивающимися экономиками постоянно были на крючке и просили кредитов", — говорит Колташов.

Комментарий  руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Экономист Василий Колташов прокомментировал Sputnik заявление главы МВФ Кристин Лагард о том, что криптовалюты могут заменить доллар в развивающихся странах со...

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