Как выбрать зарядное устройство для гаджета



Сейчас кабелями пользуются для зарядки или подключения к компьютеру, чтобы скинуть фото. Только вот не все видят разницу между ними и даже порой не знают, какой разъем в их гаджете. Отсюда - частые поломки. Давайте разбираться: какие бывают кабели, как правильно выбирать и при этом не переплачивать.

Виды разъемов

Самый популярный разъем, который используется почти во всех Android-смартфонах – MicroUSB. Кабели MicroUSB работают без проблем с любыми устройствами: телефонами, планшетами, видеорегистраторами, камерами и большинством другой современной техники. Кабель можно использовать для зарядки и синхронизации гаджета. Различаются силой тока. Некоторые из них поддерживают быструю зарядку.





Lightning для Apple – разъем, который идет во всех современных телефонах и планшетах компании Apple. Кабели Lightning делятся на обычные и те, которые имеют сертификат MFi (Made For iPhone/iPad/iPod). Знак MFi означает, что этот кабель официально одобрен «яблочной» корпорацией. Стоят они немного дороже, зато после обновления iOS никогда не появится надпись «аксессуар не поддерживается».





Type-C – самый «молодой» разъем, который встречается не только в смартфонах и планшетах, но и в ноутбуках. Его преимущества в скорости передачи данных до 10 Гбит/с (это в 2 раза быстрее, чем у USB 3.0), возможности зарядки мощных гаджетов до 100 Вт (типа ноутбука) и симметричном разъеме. Однако, чтобы все плюшки нового разъема работали, у кабеля с двух сторон должен быть штекер Type-С. Большинство же используют более привычные кабели с разъемом USB. От версии самого USB зависит только скорость передачи данных. У USB 3.0 – 5 Гбит/с, у USB 2.0 – 480 Мбит/с. Учтите, что и порт в компьютере тогда тоже должен быть 3.0. Как и кабели с MicroUSB, отличаются силой тока и поддержкой быстрой зарядки.







Если у вас iPhone, смартфон с Type-C и планшет c microUSB – лучшим решением может стать кабель 2-в-1 или 3-в-1. C одного конца такого кабеля – разъем USB, а с другого – несколько коннекторов. Например, два microUSB и один Lightning.





Такой кабель поддерживает зарядку нескольких гаджетов одновременно, им очень удобно пользоваться в дороге. Один нюанс – не все такие кабели поддерживают передачу данных. При покупке этот момент лучше уточнять у продавцов.

Также при выборе стоит учитывать:

Силу тока

Рекомендованный ток зарядки должен быть указан в технических документах вашего гаджета или на зарядке, которая шла в комплекте. Если этих данных нет, помните одно универсальное правило: для обычного смартфона достаточно 1А, а для планшета – не менее 2А. Если вы будете заряжать телефон 2А кабелем, ничего страшного не произойдет, а вот планшет от 1А будет заряжаться медленно или вовсе ничего не получится. При выборе кабеля 2-в-1 или 3-в-1 вы должны понимать, что сила тока делится на количество одновременно подключенных гаджетов. Если вы хотите заряжать одновременно телефон и планшет, то выбирайте кабель с пропускной способностью в 3А. Помните, что сетевой кубик также должен выдавать соответствующие амперы.

Прочность оплетки

Как правило, это нейлоновая, металлическая или кожаная оплетка-косичка. Она делает провод в 2 раза прочнее и устойчивее к растягиваниям и изломам. Если вы активно используете кабель, носите в сумке, скручиваете, то обратите внимание на следующие типы:







К тому же кабель в оплетке солидно и эффектно смотрится.

А вот в Г-образном USB штекер USВ согнут. Его проще подключать, например, к ноутбуку. Кабель аккуратно ложится вдоль корпуса и не заламывается.





Тем, кто заряжает смартфон 2-3 раза в день, советую обратить внимание на кабель с магнитным коннектором . Он состоит из двух частей, соединенных магнитом. Штекер, который вставляется в разъем смартфона, отделяется от кабеля и его не нужно вынимать. В чем плюсы?





Корпус не будет царапаться от того, что вы подключаете кабель в разъем не с первого раза. Разъем будет постоянно защищен от пыли и воды. Порт в телефоне прослужит дольше. Вы снизите на него нагрузку, когда не будете каждый раз вставлять или вынимать штекер.

Большинство современных телефонов поддерживают быструю зарядку. Каждый производитель называет ее по-разному, но суть одна: эта функция позволяет заряжать телефон быстрее, чем обычно. Чтобы она работала, и сетевой кубик, и кабель должны также поддерживать быструю зарядку. Такие кабели стоят дороже.

Кабель прослужит дольше, если перед покупкой вы изучите характеристики вашего устройства и определите, в каких условиях вы будете использовать кабель. Он будет лежать дома или вы собираетесь носить его с собой? Если у вас несколько разных гаджетов, возможно, проще использовать кабель всё-в-одном.

Также правильный выбор поможет сэкономить деньги. Ведь дороже – не значит лучше. Возможно, некоторые функции этого кабеля вам просто не нужны.

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