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Как выбрать зарядное устройство для гаджета
Виды разъемов
Самый популярный разъем, который используется почти во всех Android-смартфонах – MicroUSB.
Lightning для Apple – разъем, который идет во всех современных телефонах и планшетах компании Apple.
Если у вас iPhone, смартфон с Type-C и планшет c microUSB – лучшим решением может стать кабель 2-в-1 или 3-в-1. C одного конца такого кабеля – разъем USB, а с другого – несколько коннекторов. Например, два microUSB и один Lightning.
Такой кабель поддерживает зарядку нескольких гаджетов одновременно, им очень удобно пользоваться в дороге. Один нюанс – не все такие кабели поддерживают передачу данных. При покупке этот момент лучше уточнять у продавцов.
Также при выборе стоит учитывать:
Рекомендованный ток зарядки должен быть указан в технических документах вашего гаджета или на зарядке, которая шла в комплекте. Если этих данных нет, помните одно универсальное правило: для обычного смартфона достаточно 1А, а для планшета – не менее 2А. Если вы будете заряжать телефон 2А кабелем, ничего страшного не произойдет, а вот планшет от 1А будет заряжаться медленно или вовсе ничего не получится. При выборе кабеля 2-в-1 или 3-в-1 вы должны понимать, что сила тока делится на количество одновременно подключенных гаджетов. Если вы хотите заряжать одновременно телефон и планшет, то выбирайте кабель с пропускной способностью в 3А. Помните, что сетевой кубик также должен выдавать соответствующие амперы.
Как правило, это нейлоновая, металлическая или кожаная оплетка-косичка. Она делает провод в 2 раза прочнее и устойчивее к растягиваниям и изломам. Если вы активно используете кабель, носите в сумке, скручиваете, то обратите внимание на следующие типы:
К тому же кабель в оплетке солидно и эффектно смотрится.
А вот в Г-образном USB штекер USВ согнут. Его проще подключать, например, к ноутбуку. Кабель аккуратно ложится вдоль корпуса и не заламывается.
Тем, кто заряжает смартфон 2-3 раза в день, советую обратить внимание на
Корпус не будет царапаться от того, что вы подключаете кабель в разъем не с первого раза. Разъем будет постоянно защищен от пыли и воды. Порт в телефоне прослужит дольше. Вы снизите на него нагрузку, когда не будете каждый раз вставлять или вынимать штекер.
Большинство современных телефонов поддерживают быструю зарядку. Каждый производитель называет ее по-разному, но суть одна: эта функция позволяет заряжать телефон быстрее, чем обычно. Чтобы она работала, и сетевой кубик, и кабель должны также поддерживать быструю зарядку. Такие кабели стоят дороже.
Кабель прослужит дольше, если перед покупкой вы изучите характеристики вашего устройства и определите, в каких условиях вы будете использовать кабель. Он будет лежать дома или вы собираетесь носить его с собой? Если у вас несколько разных гаджетов, возможно, проще использовать кабель всё-в-одном.
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Не все видят разницу между зарядными устройствами и даже порой не знают, какой разъем в их гаджете. Отсюда частые поломки.
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