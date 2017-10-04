На своей страничке в Facebook глава «Роснано» Анатолий Чубайс объявил о начале производства «самого совершенного персонального транспортного средства на планете» — смартджета UJET, который «отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов».





По словам Чубайса, UJET является детищем интернациональной команды разработчиков из 12 стран, а при создании скутера использовались наработки OCSiAl из Новосибирска, дочерней компании «Роснано». Речь, в частности, идет о так называемых углеродных одностенных нанотрубках, улучшающих механические и электрические свойства материалов. Они используются при производстве шин скутера, а в будущем, по словам Чубайса, на их основе появится еще более эффективная батарея.

Кстати, подробностей о батарее 40-килограммового скутера немного. Плотность энергии у нее якобы выше, чем у Tesla, но точные показатели емкости почему-то не озвучиваются — известно, что запас хода у UJET составит от 70 до 150 км. Блок аккумуляторов объединен с сиденьем и может сниматься с рамы — можно катить за собой, как небольшой чемодан. За движение смартджета отвечает встроенный в обод заднего колеса 5,5-сильный электродвигатель с пусковым моментом 110 Н·м, который разгоняет скутер до 45 км/ч (к слову, «максималка» ограничена).





Выпускаться скутер будет на мощностях работающей в Люксембурге компании UJET Vehicles , часть активов которой принадлежат OCSiAl, а основным рынком сбыта называется Европа. В год планируется собирать 32 000 У-джетов. Уже озвучена и стоимость смартджета — от 8690 до 9890 евро.