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Четверикова: за громкими терактами стоит некая единая структура

05.10.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Расстрел в Лас-Вегасе зрителей кантри-фестиваля, который устроил 64-летний Стивен Пэддок, обрастает различными версиями и поисками косвенных признаков, указывающих на некий замысел или тенденцию. Радио Sputnik Беларусь представляет версию доцента МГИМО Ольги Четвериковой, которая считает случившееся звеном в цепи хорошо организованных террористических акций, происходящих в последнее время в разных странах.

Четверикова: за громкими терактами стоит некая единая структура
© REUTERS/ Steve Marcus
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"Все теракты происходят в период, когда принимаются какие-то важные решения в качестве средства для отвода внимания. Теракт в Ницце, например, произошел, когда во Франции решался вопрос об изменении трудового кодекса, были мощные протесты, но после теракта тихо и незаметно парламент принял этот закон, а французское общество не прореагировало, так как все внимание было приковано к событиям в Ницце. То же самое сейчас в США, где нарастает движение "белых американцев", и чтобы оно ушло вглубь, нужны более радикальные поводы для переключения внимания с "белого" движения, либо нужно компрометировать его", — считает Четверикова.

Мнение Ольги Четвериковой о трагическом инциденте в Лас-Вегасе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, политический эксперт Ольга Четверикова прокомментировала радио Sputnik Беларусь трагический...

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