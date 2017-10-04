Четверикова: за громкими терактами стоит некая единая структура

Расстрел в Лас-Вегасе зрителей кантри-фестиваля, который устроил 64-летний Стивен Пэддок, обрастает различными версиями и поисками косвенных признаков, указывающих на некий замысел или тенденцию. Радио Sputnik Беларусь представляет версию доцента МГИМО Ольги Четвериковой, которая считает случившееся звеном в цепи хорошо организованных террористических акций, происходящих в последнее время в разных странах.

"Все теракты происходят в период, когда принимаются какие-то важные решения в качестве средства для отвода внимания. Теракт в Ницце, например, произошел, когда во Франции решался вопрос об изменении трудового кодекса, были мощные протесты, но после теракта тихо и незаметно парламент принял этот закон, а французское общество не прореагировало, так как все внимание было приковано к событиям в Ницце. То же самое сейчас в США, где нарастает движение "белых американцев", и чтобы оно ушло вглубь, нужны более радикальные поводы для переключения внимания с "белого" движения, либо нужно компрометировать его", — считает Четверикова.

Мнение Ольги Четвериковой о трагическом инциденте в Лас-Вегасе слушайте на радио Sputnik Беларусь.