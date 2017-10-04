Визит Мадуро в Беларусь: надежды, ирония и прагматичный расчет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро совершает визит в Беларусь. В свое время венесуэльская эпопея официального Минска подавала серьезные надежды в плане развития отечественной экономики и одновременно вызывала приступы злобной иронии со стороны оппонентов белорусской власти.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: Беларусь и Венесуэла должны вместе далеко шагнуть

При этом нужно сказать, что отношения с Каракасом для Беларуси были гораздо шире простого прагматического расчета и желания заработать на контрактах в Латинской Америке. Ныне покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса и Александра Лукашенко действительно связывали отношения личной дружбы, взгляды лидеров на мировую политику были весьма близки. Связка Лукашенко — Кастро — Чавес представляла собой попытку создать левую альтернативу существующему неолиберальному миропорядку во главе с США. Сейчас ни Кастро, ни Чавеса уже нет в живых, а в Беларуси от социализма остается больше символизма, чем социальных благ.

Тем не менее, представляется, что идеологические убеждения у президента остались прежними, а многие "рыночные" решения Лукашенко принимает "скрепя сердце", то есть под влиянием экономического блока правительства, участники которого убедили главу государства в существовании неких "объективных законов рынка". То есть идейно-политические воззрения руководителей Беларуси и Венесуэлы по-прежнему близки, однако прежней ситуации в отношениях больше нет. Беларусь не станет разменивать имидж "миротворческой площадки" и в очередной раз конфронтировать с Западом, а у Мадуро нет запала Уго Чавеса для того, чтобы снова "по-взрослому" бросить вызов США в Латинской Америке.

Катастрофическая обстановка в Венесуэле

Кроме того, совершенно иначе выглядит ситуация в венесуэльской экономике, кризис которой в связи с падением цен нефть приобрел колоссальные масштабы. При этом помимо чисто внутренних причин, обусловленных экстенсивным характером экономики, Венесуэла испытывает на себе мощный прессинг со стороны США, которые с применением финансовых санкций пытаются добиться экономического дефолта Каракаса в целях дальнейшей смены политического режима.



© AFP/ RONALDO SCHEMIDT Каракас

На сегодняшний день внутренняя обстановка в Венесуэле характеризуется как катастрофическая, хотя и является несколько более стабильной, чем еще два-три месяца назад. Столкновения оппозиции и сторонников Николаса Мадуро не утихают уже около полугода, и на определенном этапе некоторые эксперты утверждали, что этот конфликт выльется в полноценную гражданскую войну. При этом количество погибших в столкновениях составляет порядка 120 человек, а счет пострадавших исчисляется тысячами.

Примечательно, что, несмотря на мощное внешнее давление, силовой блок сохраняет верность действующей власти и это, наряду с поддержкой РФ и Китая, позволяет Мадуро удерживать бразды правления в своих руках, насколько, конечно, это возможно в нынешней венесуэльской ситуации.



© REUTERS/ Carlos Eduardo Ramirez Протесты в Венесуэле, архивное фото

Интересно, что в два года назад силы оппозиции впервые за долгое время выиграли парламентские выборы и получили конституционное большинство в Национальной ассамблее, однако эта победа не принесла им политических дивидендов и реальной власти. Верховный суд (ВС), который де-факто подконтролен Мадуро, блокирует все попытки сменить руководство страны. В то же время нынешний венесуэльский лидер и близко не обладает той народной поддержкой, на которую в свое время опирался Уго Чавес. Наоборот, по оценкам аналитиков, в условиях экономического кризиса социальная база действующей власти сокращается.

Против Николаса Мадуро сейчас выступают не только местные капиталисты, пострадавшие от "боливарианского социализма", а также средний класс, но даже жители трущоб, главной надеждой и защитником которых в свое время был полковник Чавес.

Впрочем, ситуация все еще находится под относительным контролем венесуэльских властей, и главное для Мадуро сейчас не обострять обстановку, но при этом и не уступать, втягивая оппозицию в диалог. Переговоры такого рода уже ведутся на территории Доминиканской Республики при посредничестве президента островного государства Данило Медины и Сапатеро.

Ожидания от визита

Что касается нынешнего турне Мадуро, который сначала принял участие в мероприятиях "энергетической недели" в РФ и прилетел в белорусскую столицу прямо со встречи с Владимиром Путиным, то понятно, что венесуэльский лидер ищет помощи в сложной для себя ситуации. При этом Москва поддерживает позицию Каракаса, как финансово, так и политически, что вызывает критику некоторых экспертов ввиду снижения популярности Мадуро внутри Венесуэлы. Однако напомним, что президент Сирии Башар Асад тоже в свое время "висел на волоске", и было время, когда аналитики практически ежедневно прогнозировали "крах режима", который в итоге оказался живее всех живых.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл во Дворец Независимости в Минске на встречу с президентом Александром Лукашенко

Мадуро уже поблагодарил Путина за "помощь в сложной ситуации", и можно не сомневаться, что заверения в политической поддержке он получит также от Лукашенко. Официальный Минск никогда не искал контактов с оппозицией и всегда поддерживал отношения сотрудничества с действующей властью, что справедливо не только для Венесуэлы, но в целом для всех партнеров Беларуси на международной арене.

Что касается судьбы 85 совместных проектов в области строительства жилья, нефтедобычи, газификации, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, науки и пр., то, пожалуй, их обсуждение необходимо отложить до лучших времен. Хотя, безусловно, по итогам визита в государственных СМИ будут "победные декларации", однако реальная обстановка в Венесуэле не позволяет рассматривать эту страну в качестве перспективного экономического партнера.