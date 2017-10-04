Масложировая отрасль ЕАЭС получит дополнительный импульс к развитию





Формирование стимулов для развития в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) высокотехнологичных производств и рост объемов производства масличных культур станут важнейшими векторами развития масложировой отрасли в странах Союза.

По мнению специалистов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и экспертов, это позволит поддержать динамично развивающийся сегмент рынка, обеспечить загрузку предприятий и повысить конкурентоспособность евразийских производителей. Эти и другие вопросы обсуждались в ЕЭК в рамках консультаций по развитию масложировой отрасли Союза, сообщила пресс-служба концерна "Белгоспищепром".

Эта отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся в ЕАЭС. За прошедшие пять лет здесь наметились положительные тенденции. В 2016 году в государствах Союза было собрано 18,5 млн тонн масличных культур, что на 41% выше показателя 2012 года, производство растительных масел различных видов выросло почти на 20% до 5,6 млн тонн.

Вместе с тем в масложировой отрасли существует ряд проблем. Описывая текущую ситуацию, директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен подчеркнул, что «наиболее острыми вопросами являются растущая зависимость сельскохозяйственных товаропроизводителей от импортного посевного материала масличных культур, дисбаланс сырьевых ресурсов и перерабатывающих мощностей, аспекты, связанные с техническим регулированием, контролем качества и безопасности продукции».

Для решения этих задач эксперты ЕЭК совместно со специалистами Масложировой ассоциации ЕАЭС разработали проект рекомендации. Документ включает в себя такие меры, как проведение эффективной маркетинговой политики по внедрению отечественных сортов и гибридов семян масличных культур, обновление материально-технической базы, развитие долгосрочных отношений с поставщиками путем налаживания прямых закупок маслосемян у сельхозпроизводителей, авансирования аграриев для повышения валового сбора масличных культур и другие.

Кроме того, эксперты договорились подготовить предложения по инициированию внесения изменений в технический регламент на масложировую продукцию. Участники мероприятия отметили важность кооперационного взаимодействия государств-членов Союза в области инновационного развития, реализации совместных исследовательских проектов.

В консультациях приняли участие свыше 50 представителей органов исполнительной власти, бизнес-структур, отраслевых союзов и ассоциаций, научно-производственных учреждений.