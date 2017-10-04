Минские налоговики исключили из координационного плана контрольной (надзорной) деятельности на 2-е полугодие 20% проверок, запланированных на октябрь-декабрь нынешнего года, сообщили в ИМНС по Минску.

«В условиях либерализации экономики данная мера минимизирует вмешательство налоговых органов в деятельность субъектов хозяйствования, — уточнили в ИМНС по Минску. — При этом руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, исключенным из плана, необходимо помнить об усилении самоконтроля за налогообложением при ведении бизнеса в новых условиях».

Напомним, Александр Лукашенко еще в феврале этого года анонсировал сокращение числа проверок бизнеса.