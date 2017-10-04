Под Речицей водитель Renault объезжал велосипедиста и лоб в лоб столкнулся с КрАЗом

ДТП случилось 4 октября, около 20.00, в Речицком районе, сообщили в ГАИ Гомельской области.



Фото: vk.com/zello_rechitsa

36-летний водитель Renault ехал по трассе Речица — Хойники. На 16-м километре дороги при объезде велосипедиста, который двигался попутно, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с КрАЗом.

Водителя легковушки доставили в реанимацию, пассажирка Renault с переломами была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы.