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Под Речицей водитель Renault объезжал велосипедиста и лоб в лоб столкнулся с КрАЗом

05.10.2017 12:39 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 4 октября, около 20.00, в Речицком районе, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Фото: vk.com/zello_rechitsa

36-летний водитель Renault ехал по трассе Речица — Хойники. На 16-м километре дороги при объезде велосипедиста, который двигался попутно, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с КрАЗом.

Водителя легковушки доставили в реанимацию, пассажирка Renault с переломами была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы.

 
 
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36-летний водитель Renault ехал по трассе Речица - Хойники.

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