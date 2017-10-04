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Оранжевый уровень опасности объявлен на 6 октября из-за сильного ветра
05.10.2017 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Синоптики объявили на пятницу 6 октября штормовое предупреждение из-за порывистого ветра.
© Sputnik/ Виталий Аньков
По данным Гидромета, завтра погоду республике будут определять активные атмосферные фронты, идущие с Балтийского моря.
"В пятницу по южной половине республики ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду", – сообщили синоптики.
В Минске, по информации Гидромета, днем также будет сильный ветер – до 14 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.
В целом прохладная и дождливая погода в республике в ближайшие сутки сохранится: днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха днем не превысит 13°С.
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В целом прохладная и дождливая погода в республике в ближайшие сутки сохранится.
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