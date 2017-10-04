Мадуро выказал восхищение дисциплиной и трудоспособностью белорусов





Президент Венесуэлы Николас Мадуро выказал восхищение дисциплиной и трудоспособностью белорусского народа, у которого есть чему поучиться.

Как заявил Николас Мадуро на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в Венесуэле с восхищением относятся к той дисциплине и трудоспособности, которыми обладает белорусский народ. "

На первом этапе у нас были значительные успехи. Сейчас мы хотим заново все восстановить. В пошаговом спокойном ритме восстановить этот уровень сотрудничества. Мы приехали с надеждой сделать это", - добавил венесуэльский лидер.

"Мне и членам моей делегации очень приятно быть здесь, потому что мы знаем, что находимся среди настоящих друзей, - подчеркнул президент Венесуэлы. - Мы прошли времена брутальных баталий, но укрепились в них на всех фронтах и сейчас находимся на этапе восстановления, который тоже очень сложен. В экономическом плане мы предпринимаем новые шаги. Мы назвали это программой боливарианского развития - так называя экономика постнефтяного периода. Мы должны развивать те сокровища, которыми обладает наша страна, и в рамках этой работы назначить конкретные направления нашей совместной деятельности - Беларуси и Венесуэлы".