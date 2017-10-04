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СМИ сообщили о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой
В СМИ появилась информация о том, что певица Земфира и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились, сообщает
По данным канала, свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки. После этого женщины якобы отправились в путешествие, посетив Стокгольм и Таллин.
Представитель Литвиновой отказался комментировать сведения о бракосочетании.
Земфира и Литвинова часто работают вместе. В 2014 году певица представила официальное видео на песню «Жить в твоей голове», режиссером которого выступила Литвинова.
Ранее она снимала для исполнительницы клипы на такие песни как «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Во мне». Земфира, в свою очередь, писала звуковое сопровождение для нескольких фильмов Литвиновой.
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В СМИ появилась информация о том, что певица Земфира и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились.
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