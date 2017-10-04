﻿ СМИ сообщили о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ сообщили о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой

05.10.2017 13:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В СМИ появилась информация о том, что певица Земфира и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились, сообщает Lenta.ru. Об этом в четверг, 5 октября, объявил телеканал РЕН ТВ.


По данным канала, свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки. После этого женщины якобы отправились в путешествие, посетив Стокгольм и Таллин.

Представитель Литвиновой отказался комментировать сведения о бракосочетании.

Земфира и Литвинова часто работают вместе. В 2014 году певица представила официальное видео на песню «Жить в твоей голове», режиссером которого выступила Литвинова.

Ранее она снимала для исполнительницы клипы на такие песни как «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Во мне». Земфира, в свою очередь, писала звуковое сопровождение для нескольких фильмов Литвиновой.

Читайте также
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд России
Фотофакт: Земфира, Орбакайте и другие звезды на концерте Depeche Mode

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на концерт Стинга в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 29 сентября по 6 октября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СМИ появилась информация о том, что певица Земфира и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В США продают 3D-принтер для создания оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика