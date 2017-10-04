В США продают 3D-принтер для создания оружия

Американская компания Defense Distributed начала продажи настольного 3D-принтера Ghost Gunner 2, позволяющего "печатать" пистолеты Glock 19 и M1911. Об этом сообщает popmech.ru.





Компания Defense Distributed основана американским юристом Коди Уилсоном, который в 2013 году разработал и напечатал первый в мире пластиковый однозарядный пистолет The Liberator. Изобретатель опубликовал цифровые чертежи для печати пистолета в открытом доступе, но после этого в США ввели запрет на печать пластикового оружия — его невозможно обнаружить стандартными металлодетекторами.

3D-принтер Ghost Gunner 2 представляет собой настольный трехпозиционный фрезерный станок с числовым программным управлением, который подключается к настольному компьютеру. Для печати оружейных деталей используются алюминиевые брикеты, которые необходимо приобретать отдельно. «Болванки» хранятся в специальном лотке, из которого принтер Ghost Gunner 2 забирает их во время работы.





Согласно законодательству США, регистрация оружия производится по серийному номеру, который выбивается на заводе на нижней части ствольной коробки. Огнестрельное оружие без номера называется «призрачным». Его продажа запрещена, но самостоятельное изготовление в домашних условиях для использования в личных целях не является противозаконным. Для этого и предназначен 3D-принтер.

Стоимость оружейного принтера Ghost Gunner 2, на котором можно изготовить пистолеты Glock 19 и M1911, составляет 1675 долларов. Возможна доставка по США, в Канаду и Мексику, которая займет пару месяцев и обойдется от 100 до 200 долларов.