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Заседание Совфеда РФ по противодействию США российским СМИ
05.10.2017 14:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Тема заседания — "Деятельность правительства США в отношении российских СМИ и американских СМИ на территории РФ в контексте защиты российского суверенитета и предотвращения вмешательства извне во внутренние дела РФ".
Заседание проводит председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампред комитета СФ по международным делам А. Климов. На мероприятие приглашены депутаты Госдумы РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, и другие официальные лица.
Ранее сообщалось, что Россия
В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала требования властей США в отношении телеканала незаконными и пригрозила уходом RT из США при ухудшении событий.
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Расширенное заседание на тему деятельности правительства США в отношении российским СМИ проходит в Совете Федерации. Смотрите прямую трансляцию с мероприятия.
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