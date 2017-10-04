Заседание Совфеда РФ по противодействию США российским СМИ

Тема заседания — "Деятельность правительства США в отношении российских СМИ и американских СМИ на территории РФ в контексте защиты российского суверенитета и предотвращения вмешательства извне во внутренние дела РФ".

Заседание проводит председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампред комитета СФ по международным делам А. Климов. На мероприятие приглашены депутаты Госдумы РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что Россия готова наложить ограничения на американские СМИ в ответ на действия США, направленные на противодействие телеканалу RT, обвиняемому в пропаганде и якобы попытке повлиять на политические процессы в США.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала требования властей США в отношении телеканала незаконными и пригрозила уходом RT из США при ухудшении событий.