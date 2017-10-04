﻿ Заседание Совфеда РФ по противодействию США российским СМИ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заседание Совфеда РФ по противодействию США российским СМИ

05.10.2017 14:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Тема заседания — "Деятельность правительства США в отношении российских СМИ и американских СМИ на территории РФ в контексте защиты российского суверенитета и предотвращения вмешательства извне во внутренние дела РФ".

Заседание Совфеда РФ по противодействию США российским СМИ
CC BY 3.0 / DenTVinform / Андрей Фурсов
Фурсов: RT противостоит глобальной медиа-машине

Заседание проводит председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампред комитета СФ по международным делам А. Климов. На мероприятие приглашены депутаты Госдумы РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что Россия готова наложить ограничения на американские СМИ в ответ на действия США, направленные на противодействие телеканалу RT, обвиняемому в пропаганде и якобы попытке повлиять на политические процессы в США.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала требования властей США в отношении телеканала незаконными и пригрозила уходом RT из США при ухудшении событий.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расширенное заседание на тему деятельности правительства США в отношении российским СМИ проходит в Совете Федерации. Смотрите прямую трансляцию с мероприятия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У экс-министра Улюкаева при обыске в кабинете нашли золотые слитки и белорусские рубли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика