С чего начать обучение игре на гитаре?



Среди всех музыкальных инструментов, известных сейчас, большой популярностью неизменно пользуется гитара. Ежегодно продаётся более 10 миллионов экземпляров по всему миру. Вряд ли существует хоть один человек, который хоть единожды за жизнь не мечтал научиться играть на ней. К счастью, обучение игре на гитаре является доступным занятием для каждого желающего. Какими должны быть первые шаги?





Выбор гитары и струн

Приняв твёрдое решение научиться играть, приобретите собственный инструмент. Не следует пользоваться гитарой друга или знакомых. Собственный инструмент является залогом ваших регулярных занятий. Рекомендуется начать учиться на гитаре классического типа со струнами из нейлона. Они гораздо легче прижимаются пальцами, благодаря чему последние будут меньше болеть. Также нейлоновые струны позволят вам обучаться несколько быстрее, чем металлические.

После освоения струн из нейлона можно спокойно переходить на металлические. Этот вид отличается более громким и ярким звучанием, большей прочностью, что позволит играть агрессивным боем.

От простого к сложному





Грубейшей ошибкой начинающих музыкантов является их собственное желание выучить всё и сразу. Не следует с первых занятий пытаться разучить сложные композиции. Начинать свой путь нужно с простых мотивов, таких, как «Цыганочка» или, к примеру, «Smoke on the water». Умение играть простые мелодии разработает моторику пальцев гитариста и придаст уверенности в собственных силах.

Самостоятельное обучение игре на гитаре или уроки игры на гитаре?





Профессиональный учитель музыки является лучшим вариантом. Он будет вести обучение игре на гитаре по намеченному плану. Если же вы твёрдо намерены самостоятельно покорить вершину, рекомендуется начать путь с курса для начинающих. Главное – не нужно браться за всё подряд.

Важнейшим принципом любого обучения является переход от простого к сложному. Хорошие курсы позволят следовать этому принципу максимально чётко.

Освоение гитары требует немало усилий и времени. Недостаточно просто её купить. Нужно регулярно заниматься и репетировать.

Распространённые проблемы





В процессе своего обучения многие начинающие гитаристы сталкиваются с одинаковыми проблемами. К их числу относятся:

замешательство;

нарушение принципа постепенности;

необходимость переучиваться.

Первая проблема связана с отсутствием понимания азов освоения музыкального инструмента. Огромное количество вопросов охватывает музыканта, в результате чего тот просто может запаниковать и бросить любые попытки продолжить освоение.

Второй пункт касается именно попыток начать свой путь со сложных композиций. Начинающему музыканту трудно сходу заиграть сложный перебор или аккорд. В результате пропадает уверенность и наблюдается картина, аналогичная первой ситуации.

Также нередки случаи, когда гитарист изначально научился играть какой-либо приём неправильно, что в дальнейшем становится препятствием к освоению других приёмов игры. В этом случае необходимо переучиваться, что в большинстве случаев гораздо сложнее обучения с нуля.

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