У экс-министра Улюкаева при обыске в кабинете нашли золотые слитки и белорусские рубли

При обыске в кабинете экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отправленного под домашний арест по делу о получении взятки в 2 миллиона долларов, были найдены наличные деньги, дорогие часы, драгоценности и белорусские рубли, следует из протокола обыска, который на суде по делу Улюкаева зачитал прокурор.



Алексей Улюкаев. Фото: sledcom.ru

По словам прокурора, в сейфе в кабинете было найдено «много золотых монет» и слитков. ​Всего десять, уточнил он, весом от 170 г до чуть более 1 кг. Номинал одной из обнаруженных монет составляет 25 тысяч рублей (850 белорусских рублей по курсу Нацбанка на 5 октября), номинал других монет прокурор не назвал.

Кроме того, в сейфе были найдены, как зачитал прокурор, «100 и 150 тысяч долларов». В сейфе также нашли песо, рупии и белорусские рубли, несколько десятков сберкнижек, ювелирные украшения.

В кабинете Улюкаева изъяли часы, одни из которых были оценены в 500 тысяч рублей (17 тысяч белорусских рублей), другие были оценены в 25-125 тысяч рублей (от 850 до 4250 белорусских рублей).

Кроме того, был наложен арест на имущество бывшего министра. Был арестован его Range Rover, министр не уточнил модель, и квартира в Москве. Обеспечительный арест в ходе следствия был наложен на 10 земельных участков в Смоленской области, площадью от 1 тысячи до 15 тысячи кв. м.​ Были арестованы и счета Улюкаева: в Сбербанке — более 1 миллиона долларов и около 280 миллионов рублей (9,5 миллиона белорусских рублей) в ВТБ и том же Сбербанке.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 2 миллиона долларов. Вскоре он был освобожден от занимаемой должности. По версии следствия, он вымогал деньги за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью», причем сделал это во время игры в бильярд, показав главе «Роснефти» Игорю Сечину два пальца — жест, означавший сумму взятки. В бильярд Сечин и Улюкаев играли осенью 2016 года на Гоа, где проходил саммит БРИКС. По словам адвоката Улюкаева Дариджан Квеидзе, позицию следствия может подтвердить только истец — Сечин. «Но кроме него, этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», — сказала она.​

В сентябре на одном из заседаний суда была зачитана запись переговоров Сечина и Улюкаева в предполагаемый момент передачи взятки.