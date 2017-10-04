Преемником седана Mitsubishi Lancer Evolution станет кроссовер на электротяге

Вот она, «электрическая эволюция»: на открывающемся в конце месяца Токийском автосалоне Mitsubishi покажет концепт e-Evolution. Это будет прообраз серийной модели, которую прочат в наследники уже снятого с производства суперседана Lancer Evolution.





За несколько недель до премьеры Mitsubishi опубликовала несколько «дразнилок» и поделилась некоторыми подробностями о начинке шоу-кара. Известно, что e-Evolution оснащен тремя электромоторами и «емкой тяговой аккумуляторной батареей» с пока не озвученными характеристиками. Один из электромоторов приводит в движение передние колеса, на задней оси установлена система DualMotor AYC, включающая два электродвигателя и активный задний межколесный дифференциал с электронным управлением.





Сообщается также, что кроссовер оборудован некой системой искусственного интеллекта, которая подстраивается под навыки любого водителя независимо от уровня его подготовки. Более того, определив уровень водительского мастерства, система выстраивает «программу обучения» с подачей рекомендаций водителю голосом или через сообщения на дисплее панели приборов.





Все подробности об электрическом кроссовере Mitsubishi появятся ближе к открытию выставки в Токио.