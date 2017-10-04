Открытие памятника Симону Боливару в Минске

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг посещает с официальным визитом Минск. Помимо встреч с президентом Беларуси Александром Лукашенко и членами правительства запланировано у венесуэльского лидера и важное культурное мероприятие.

Днем в четверг в центре Минска Мадуро примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Симону Боливару в одноименном парке. Мероприятие, как ожидается, пройдет на самом высоком уровне.

Памятник латиноамериканскому революционеру установлен в центре белорусской столицы, в одноименном сквере в границах улиц Первомайской, Захарова и Чапаева.

Видео церемонии открытия памятника Боливару смотрите на Sputnik.