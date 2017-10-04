|
Жизнь в Венесуэле: идеи против голода
05.10.2017 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Венесуэла — страна, богатая нефтью, однако в связи с падением мировых цен на нефть она погрузилась и в экономических кризис.
Здесь самый высокий в мире уровень инфляции, который, по последним данным, в 2015 году составил 180%. Неминуемо растет уровень преступности — по количеству убийств Венесуэла уступает только Гондурасу.
Однако основная проблема Венесуэла — голод. Предоставленные государством субсидии на питание (стоимостью около 4 долларов США) включают рис, муку, макароны, бобы, масло, сахар и молоко, и распределяются каждые полтора месяца — однако их не хватает.
Оппозиция обвиняет Мадуро и всех чавистов в том, что проводимая ими политика привела к такому тяжелому кризису. По версии же нынешнего президента, проблемы с продовольствием — результат экономической войны, которую ведут правые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латиноамериканская страна с апреля этого года поражена политическим кризисом: в акциях протеста за это время погибли более 120 человек, тысячи пострадали.
|
Архив (Разное)
Комментарии