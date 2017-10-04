Жизнь в Венесуэле: идеи против голода

Венесуэла — страна, богатая нефтью, однако в связи с падением мировых цен на нефть она погрузилась и в экономических кризис.

Здесь самый высокий в мире уровень инфляции, который, по последним данным, в 2015 году составил 180%. Неминуемо растет уровень преступности — по количеству убийств Венесуэла уступает только Гондурасу.

Однако основная проблема Венесуэла — голод. Предоставленные государством субсидии на питание (стоимостью около 4 долларов США) включают рис, муку, макароны, бобы, масло, сахар и молоко, и распределяются каждые полтора месяца — однако их не хватает.

Оппозиция обвиняет Мадуро и всех чавистов в том, что проводимая ими политика привела к такому тяжелому кризису. По версии же нынешнего президента, проблемы с продовольствием — результат экономической войны, которую ведут правые.